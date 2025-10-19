Es sabido que Meghan Markle no le agrada al presidente Donald Trump, es por eso que, en cada oportunidad que se le presenta, intenta criticarla o exhibir lo “terrible” que supuestamente es en persona.

De acuerdo con recientes informes, el presidente de Estados Unidos intentó obtener testimonios negativos de la duquesa y “chismes” que podrían contarse últimamente dentro de la familia real durante su última visita de Estado a Inglaterra.

Según declaraciones que hizo una fuente al boletín The Royalist Substack, Trump intentó que la reina Camila hablara sobre Meghan Markle y le contara “chismes” sobre lo que pasa con ella y lo que se dice ahora que Harry está buscando regresar a la familia real tras reconciliarse con el rey Carlos.

“Y entonces qué se dice de Meghan? ¿Qué está pasando?”, supuestamente preguntó el mandatario a la reina durante su estancia en el Castillo de Windsor, donde fueron parte de un banquete real.

El informante dijo que Camila pudo zafarse de sus cuestionamientos cruzando las muñecas, un gesto que simula que está esposada y que es utilizado por el rey para evitar hablar de temas delicados o secretos.

A pesar de sus intentos por obtener información de Maghan, Trump no logró obtener revelaciones ni chismes vinculados a la duquesa durante su visita y sus breves interacciones con Carlos, Camilia, así como con William y Kate, con quienes interactuó a su llegada a Windsor y durante el banquete.

Estos informes surgen en medio de la hostilidad pública entre la duquesa de Sussex y el presidente de Estados Unidos, misma que data desde 2016, antes de que se casara con el príncipe Harry en 2018 y que presuntamente empeoró cuando ambos decidieron abandonar sus lugares dentro de la familia real.

Cuando Trump era candidato presidencial en 2016, se viralizaron algunos comentarios de Meghan en su contra, en los que lo llamó “misógino” y “divisivo”. Estos comentarios resurgieron después de que Meghan se comprometió con Harry y cuando Trump hizo la primera visita de Estado al Reino Unido, en 2019.

Por su parte, Donald Trump ha declarado en varias ocasiones que “no es fan” de Meghan y que por su influencia podría quitarle el visado a Harry y deportarlo a Inglaterra.

Después de regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato, Trump quiso revocarle la visa a Harry, pero después dijo que lo dejaría en paz, ya que “tiene suficientes problemas con su esposa” a quien catalogó como una persona “terrible”.

“No quiero hacer eso. Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su esposa. Es terrible”, dijo.