Lupillo Rivera se defenderá con todo el peso de ley de la denuncia que interpuso Belinda contra él por violencia mediática y digital; los abogados del cantante revelaron si el famoso quiere que su ex vaya a la cárcel luego de que ella negara su noviazgo.

El pleito entre Belinda y Lupillo Rivera sigue escalando y las diferencias entre ambos famosos llegaron hasta instancias legales: la intérprete de “Sapito” denunció a Lupillo por violencia mediática y digital, mientras que el cantante de “Los que hablan de mí” inició acciones legales en contra de Belinda por difamación y falsedad de declaraciones.

En los últimos días se ha comentado en qué terminará dicha pelea y hasta dónde llegaran los artistas para defenderse; los abogados de Rivera señalaron el camino que ellos tomarán junto con su cliente y respondieron a la pregunta sobre si el famoso desea que su ex pise la cárcel.

En una conferencia de prensa, Alonso Beceiro, abogado del cantautor mexicoestadounidense explicó que su objetivo no es meter a la cárcel a Belinda: “Lupillo no quiere llegar a las consecuencias de cárcel o una indemnización económica por parte de Belinda, es lo último que querría y ha reiterado su respeto hacia ella, lo último que querría es verla en prisión”, reportó El Universal.

Beceiro, quien estaba acompañado de Mariana Gutiérrez y Jessica Díaz Nuñez, también abogadas de Lupillo, precisaron que solamente buscan atender lo que consideran declaraciones falsas hechas antes las autoridades.

“Este tema jamás debió haber llegado a las autoridades judiciales ni ministeriales, para mí es una equivocación de estrategia de Belinda llevar esto a un terreno de carácter penal además, cuando son hechos que evidentemente no son constitutivos de delito, más bien era una situación en la cual siempre privilegiando la mediación o privilegiando los acuerdos se podría haber manejado de otra forma”, agregó Beceiro.

Del mismo modo, la defensa de Lupillo Rivera aseveró que quien comenzó con la pelea legal fue Belinda, por lo que su cliente tiene todo el derecho de defenderse; asimismo, de acuerdo con los abogados, la denuncia de ella únicamente precisa que el hermano de Jenni Rivera no tenía derecho de hablar de su relación.

“No está hablando de un tema de terceros, está hablando de un tema que a él le corresponde, que él vivió, él está hablando de su vida y una parte importante de su vida, pues es Belinda”, enfatizó.