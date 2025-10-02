Lupillo Rivera no piensa quedarse callado y está decidió a contar todo lo que fue su relación con Belinda en 2019; el famoso reveló detalles de su romance con la joven cantante y uno de los datos que compartió y que causó revuelo se trató de uno muy íntimo que tiene que ver con la primera noche que pasó con la intérprete de “Sapito”. “Me invitó a su casa”, fueron las palabras que Lupillo escribió en su libro “Tragos Amargos”.

El hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera despertó una ola de críticas y comentarios negativos luego de que en sus más recientes apariciones públicas ha dedicado tiempo para hablar de la relación que tuvo con Belinda, de 36 años, y de la supuesta infidelidad que cometió la cantante.

En su libro autobiográfico, titulado “Tragos Amargos”, Lupillo, de 53 años, cuenta varios detalles de su vida privada, incluyendo el noviazgo que tuvo con la famosa mexicana, el cual duró aproximadamente siete meses. En un video compartido por la cuenta de TikTok del medio Siéntese quien pueda, se dio a conocer un fragmento en el que el famoso narra cómo fue la primera noche que durmió con Belinda.

“Llegó el momento que ella me invitó a quedarnos en su casa y no en el hotel. Fue la primera vez una larga velada, una de esas noches que nos íbamos a cenar luego de cada sesión. Dormimos juntos por primera vez”, lee el periodista que se encuentra entrevistando al intérprete de “Mi Gusto Es”.

“Fuerte, ¿no”, le dice el reportero, a lo que Lupillo responde entre risas: “No, eso es lo que sucede en las relaciones”. Por otro lado, en el programa de radio “La Raza” de 97.9 fm, Rivera también se le cuestionó por qué no se quedó con Beli si tanto la amaba, a lo que mencionó que sucedieron “unas cosillas por ahí que no le gustaron”.

Ante la revelación de Lupillo sobre la noche que pasó junto a Belinda, decenas de internautas reaccionaron en contra del cantante y le reclamaron que comparta detalles de la vida íntima de la cantante: "En el supuesto caso de que fuera verdad… un verdadero caballero no tiene memoria”, “Ay no, que horror de hombre”, “Ni él se acordaba de lo que escribió”, “Ni el mismo se la cree”, “Ay qué gustos los de la Beli”, “La mira como trofeo” y “Cuando dice el reportero: ‘dormimos juntos por primera vez’ Lupillo pone cara de: ay, oraaaa, ¿y eso pasó? Que no me acuerdo jajajajaja”, escribieron los usuarios de redes sociales.

Otros internautas también aseguraron que el cantante se estaría aprovechando de la fama de Belinda para figurar y ganar dinero, como lo habría hecho con su hermana Jenni Rivera: “Vivía de su hermana y ahora quiere vivir de Belinda”, indicó una usuaria de TikTok.