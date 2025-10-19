Sydney Sweeney fue un a de las invitadas estelares de la Gala del Museo de la Academia, llevada a cabo con un sinfín de celebridades de alto perfil en Los Ángeles, California este fin de semana.

A su paso por la alfombra roja, la actriz y modelo se encargó de tener todas las miradas puestas sobre ella al lucir un impresionante look totalmente negro, de la colección Armani Prive, diseñado con falda larga en corte sirena, un top con nombres descubiertos, que contó con cuello halter y una atrevida abertura en el escote.

A la prenda total black le sumó zapatillas de tacón de aguja, anillos plateados y un juego de pendientes con piedras incrustadas.

Su belleza se mostró destacada con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, sombras plateadas, un fino cat eye y ligero blush rosado sobre los pómulos. Estilizó el look con un moño alto y mechones ondulados en los costados de su rostro.

Sydney hizo una pausa en su agenda de trabajo para acudir a la gala junto a otras celebridades de Hollywood. Entre los invitados destacaron nombres como Hailey Bieber, Kim Kardashian, Selena Gomez, Kendall Jenner, Penélope Cruz, Demi Moore, Emily Ratajkowski, Charlie XCX y Eva Longoria, por mencionar a algunos.

La actriz había estado promocionando su nueva película Christy, que es la biopic de la atleta Christy Martin, que saltó a la fama en la década de los 90 como una de las máximas exponentes del boxeo femenino y como la primera boxeadora en llegar a la portada de Sports Illustrated.

Sydney Sweeney arrasa en la Gala del Museo de la Academia con lujoso vestido braless. Foto: EFE

Asimismo, la celebridad tiene en su agenda de trabajo su papel en la película Echo Valley y las grabaciones de la tercera temporada de Euphoria.

Además de estar enfocada en sus múltiples proyectos, Sydney está disfrutando de su vida personal al máximo a través del nuevo romance que inició con el polémico productor Scooter Braun.

La pareja fue vinculada por primera vez a finales del verano, cuando comenzaron a salir en secreto tras conocerse en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, Italia.

Sydney Sweeney arrasa en la Gala del Museo de la Academia con lujoso vestido braless. Foto: AP

De acuerdo con fuentes cercanas a la actriz, Sydney y Scooter no pueden mantenerse alejados por mucho tiempo, y cuando cada quien está atendiendo sus compromisos, “siempre están en el teléfono, en FaceTime y enviándose mensajes todo el tiempo”.

Según el informante, su romance va en serio, tal es el caso que están “planeando mudarse juntos en los próximos meses”. La fuente le dijo a The Sun lo siguiente: “Ya sea para fin de año o principios de 2026, para que puedan llevar su relación a otro nivel. A él realmente le gusta ella”.