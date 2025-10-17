Se sabe bien que las relaciones familiares de los Aguilar no están bien, pero a esto se suma el más reciente mensaje que Emiliano le mandó a Cazzu en medio de las tensiones que tiene la argentina con Christian Nodal.

La Jefa está de gira en México con su tour "Latinaje" y este jueves se presentó en Guadalajara, Jalisco, y bajo ese pretexto Emiliano Aguilar publicó una historia en Instagram que llamó la atención de sus seguidores.

El hermano mayor de Ángela Aguilar reveló que tenía las intenciones de asistir al concierto de Cazzu, pero se quedó con las ganas.

"Sí quería ir a ver a La Jefa del trap, pero no pude. Ojalá y pronto se me haga", dijo.

Y de forma muy coqueta poniéndose a disposición de la expareja de su cuñado, Emiliano Aguilar cerró el mensaje: "Aquí ando a la orden".

Cabe recordar que en diversas ocasiones el hijo mayor de Pepe Aguilar ha expresado la antipatía que siente por Nodal a través de burlas y críticas, por lo que no es de extrañarse busque a Cazzu.

Asimismo, este posible acercamiento que buscaba tener Emiliano Aguilar con La Jefa se da en medio de los rumores sobre que la mamá de la argentina habría viajado junto con Inti al rancho de los abuelos paternos de la menor, Jaime González y Cristi Nodal, para supuestamente quedarse a vivir con ellos.

Entérate : Madrina de Christian Nodal rompe el silencio ante críticas por no visitar a Inti y revela que el cantante sufrió mucho con Belinda

Foto: Emiliano Aguilar / IG

Esto último, según el especialista del medio del espectáculo Javier Ceriani, Nodal podría tomárselo como una ofensa dado a que al parecer aún se mantiene distanciado de su familia.

A más de un año que se Nodal destapó su amorío con Ángela Aguilar a días de separarse de la argentina, los desencuentros y señalamientos por dinero, manutención, y visitas familiares siguen sin resolverse entre los padres de Inti.