Luego de la polémica desatada por el comunicado lanzado por parte del equipo legal de Christian Nodal hablando sobre la manutención que le da a su hija Inti y desmintiendo a Cazzu, la cantante argentina respondió contundente y firme durante su segundo concierto en el Auditorio Nacional.

La Jefa hizo una breve pausa en su show para dirigirse a sus más de 10 mil fanáticos presentes y responder al comunicado lanzado por su ex y su equipo más temprano el martes destacando que no miente con respecto al apoyo económico que le da Nodal y la crianza en solitario que le está dando a la pequeña Inti.

Precisamente, antes de interpretar la canción Inti, Cazzu le dedicó la composición a todas las mamás que crían solas a sus hijos, sin el apoyo o la compañía de la figura paterna y dijo que ella, al igual que todas esas mujeres, no recibe ayuda, “sino ataques”.

“Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no sólo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”, dijo la cantante.

“Cuando se trata de nuestras hijas, nos toca en el punto más frágil. Pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”, agregó en su discurso.

La cantante señaló que estaba hablando como madre y no como la artista que es y que está triunfando en México con su gira Latinaje en vivo: “Cuando yo hablo de mi vida y mi situación, lo hago como mamá, porque cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”, añadió encendiendo el ánimo de sus fanáticas y convirtiéndose en tendencia al momento en que se compartieron los videos de su speech.

Cazzu señaló que la lucha de criar a los hijos como madres solteras y enfrentar las complicaciones que ello trae consigo no sólo es de ella, sino que es de todas las mujeres que van por la vida intentando superar la “injusticia y la tristeza” por el bien de sus hijos.

Horas antes de que Cazzu se subiera al escenario del Auditorio Nacional por segunda ocasión, Nodal y su equipo legal lanzaron un comunicado en el que desmienten las acusaciones públicas que hizo Cazzu sobre que su ex no le da el suficiente apoyo económico para criar a su hija Inti.

A través de este comunicado Nodal aclara que está cumpliendo con sus obligaciones yseñala que las declaraciones recientes de Cazzu sobre los acuerdos privados no contribuyen a mantener alejada a su hija del escándalo, ya que solo generan malentendidos y tergiversan los conflictos pic.twitter.com/rHhRcjmPPb — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) October 15, 2025

En la misiva, se afirma que Nodal le da “múltiples millones de pesos” a la argentina y acusan a Cazzu de dañar emocionalmente a la niña con “mentiras” y la polémica en torno a las declaraciones que se han viralizado sobre los problemas de crianza, la relación familiar y los asuntos financieros.

Según remarca el abogado de Christian, Inti “merece estar alejada de toda la controversia mediática”.