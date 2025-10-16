La batalla entre Christian Nodal y Cazzu no termina. En medio de los rumores del distanciamiento del cantante con sus padres, se reveló que este miércoles la pequeña Inti junto la madre de la argentina habrían viajado a casa de los abuelos paternos, Jaime González y Cristi Nodal.

Cabe recordar que el pasado 13 de octubre, la trapera llegó a la Ciudad de México para continuar con su gira "Latinaje" por la que ya dio dos conciertos en el Auditorio Nacional y faltan cuatro fechas por cumplir en Monterrey, Mérida, Guadalajara y Puebla.

De acuerdo con el especialista del medio del espectáculo Javier Ceriani, Mariana Quiroz, madre de Cazzu, no sólo llevó a la niña de dos años a ver a los papás de Nodal como una visita casual sino se van a quedar a vivir con ellos en el rancho en Guadalajara, Jalisco.

Siendo esto un golpe duro para Christian Nodal luego de que persiste el rumor que se habría distanciado de sus padres a consecuencia de la influencia que tiene de Pepe Aguilar, su suegro, precisó el comunicador.

Esta revelación surge horas después de que el abogado de Nodal, César Muñoz, difundiera un comunicado revelando detalles del proceso legal que está enfrentando en Argentina con Cazzu.

En dicha información se habla del tema económico, la concesión de permisos para que la menor pueda salir del país y la intensión de darle la nacionalidad mexicana a Inti.

Además, el abogado de Nodal dijo: "He contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna".

Hasta el momento, Cazzu no ha salido a dar su postura sobre el tema solamente durante el último concierto que dio en el Auditorio Nacional aseguró sentirse atacada luego del último comunicado del equipo legal del padre de su hija.