Decenas de aficionados recordaron este jueves al cantante británico Liam Payne frente al hotel donde falleció hace un año en Buenos Aires, mientras se espera el juicio para determinar responsables.

El exintengrante de la banda One Direction, cayó de un tercer piso el 16 de octubre de 2024 y su muerte causó conmoción mundial. La autopsia reveló que tenía cocaína y alcohol en sus órganos.

"Para mí siempre va a ser un buen chico que nos dio una gran felicidad", dijo a la AFP Jenifer Ramírez, de 20 años, que acudió a la puerta del hotel igual que lo hizo el año pasado.

La estrella de 31 años estaba en Buenos Aires para asistir a un concierto de Niall Horan, quien era parte de la banda junto a Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

"Fue una banda que marcó mi adolescencia, lo sigo desde que se crearon. Fue un golpe muy, muy fuerte", dijo Leticia Alleri, de 27 años, quien viajó dos horas desde las afueras de Buenos Aires junto a su prima y su hermana para rendirle un homenaje.

El árbol frente al hotel hoy es un monumento lleno de fotos del ídolo, flores y velas que perfuman el aire ante la mirada silenciosa de las fans. Algunas toman la palabra y piden "justicia".

¿En qué va la investigación por la muerte de Liam Payne?

Al momento, dos personas de 25 y 24 años están en prisión preventiva por presunto suministro de drogas al cantante mientras esperan su juicio, aún sin fecha. Los acusados pueden enfrentar hasta 15 años en prisión.

Uno de ellos había conocido a Payne cuando trabajaba como mesero en un restaurante de Buenos Aires y el otro trabajaba en el hotel donde ocurrió el hecho. Otras tres personas fueron sobreseídas.

Los acusados vendieron cocaína a Payne en cuatro ocasiones. La última, una hora antes de su muerte.

Los incriminan videos de las cámaras de seguridad del hotel y el testimonio de al menos cinco personas.

El mesero acusado negó haber vendido la droga, aunque admitió haberse reunido con Payne en la habitación y consumir cocaína juntos, en una entrevista a la revista local Gente.

La autopsia reveló que Payne murió a causa de politraumatismos graves producto de la caída a un patio interno del hotel.

La habitación del cantante fue hallada con destrozos tras la tragedia.