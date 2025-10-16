Rumbo a la primera eliminación en La Granja VIP donde La Bea, Teo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez están en riesgo de abandonar el reality, a Manola Diez ya se le "prendió el foco" para que voten por su equipo.

La actriz que ha demostrado tener un carácter con muchos contrastes, ya que puede explotar por una piña hasta mostrarse vulnerable y contar sus más íntimos secretos familiares que la han llevado al borde del llanto, ayer por la noche le dijo su plan a Bea.

Resulta que ayer en la noche cuando ya estaban a punto de dormir en el cuarto de los peones, que está aparte de la granja, Manola se despertó para retar a La Bea para ayudarla a sumar votos para evitar su eliminación.

"Mañana vamos a hacer un TikTok los peones, pero desnudos...para que el público vote por ustedes tres", dijo la actriz entre risas y voz de suspenso.

La Bea sorprendida rechazó la propuesta de mostrarse en televisión nacional y redes desnuda, aunque luego intentó tener la opinión de su amigo el influencer César Doroteo "Teo", quien al parecer estaba "dormido".

Manola, aunque no tiene el riesgo de abandonar tan pronto la Granja VIP, se mostró con ganas de ayudar a sus compañeros, por lo que luego matizó su idea.

"(Aparecemos), pero en una tanga y arriba nos ponemos unos parches, pedimos pintura y nos hacemos un body painting", insistió la actriz con la finalidad de que La Bea aceptara su plan.

Dudosa la tiktoker evitó sumarse al plan. "No sé.. Teo... hijóla. ¿Teo tu estas deacuerdo? Es que yo no sé...".

Entérate : Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Durante la noche, MANOLA DIEZ se para y le dice a LA BEA que bailen sin ropa en tanga para pedir que voten por ella 😬😆😂



“BEA … ¿Estás dormida? … Mañana vamos a hacer un TikTok de los peones desnud0s”#ManolaDiez #LaBea #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/lEXMGgdyro — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 16, 2025

Hasta el mediodía de este jueves, el equipo de los peones de la Granja VIP, conformado por Bea, Manola, Adame y Teo, no han realizado el reto, pero sí han estado pidiendo votos para mantenerse en el programa que los ha sacado de su zona de confort.

¿Cuándo será la eliminación en La Granja VIP?

Te damos los detalles que debes de saber de la primera eliminación de este inusual reality en México