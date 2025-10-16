TE RECOMENDAMOS

Para sorpresa de quienes creían que " pronto dejarían ser el foco de atención en el medio del entretenimiento mexicano, ahora Wendy, Paola y Karina llamaron la

¿Quién se imaginaría que la afamada frase "perdidas, perdidas, perdidas" sería replicada por estrellas de fama internacional? Esto ya sucedió, "y la queso", como dice Wendy Guevara.

Las actrices Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas del éxito de Broadway llevado al cine "Wicked", publicaron un video para anunciar que el próximo estreno de la segunda parte de la película de una manera singular.

"Hola Wendy, Paola y Karina. Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz", dijeron "Glinda" y "Elphaba".

Relataron que este trio de influencers mexicanas son "perfectas para el trabajo" por lo que fueron las elegidas para ser las anfitrionas de la fiesta de disfraces de Halloween con temática de Wicked.

Para sorpresa de los cibernautas, como parte de su anuncio Ariana Grande hizo alusión de las palabras que lanzaron a este trío a la fama.

"Wendy, Paola y Karina: gracias por ayudarnos y realmente esperamos que esta vez no estén perdidas....lost lost lost" .

¿Cómo reaccionaron "Las perdidas"?

El video fue compartido en redes por la propia Wendy Guevara en la que mencionó sentirse muy emocionada.

Karina se sumó a la reacción y respondió: "Claro hermanas, ahí nos veremos. Dándolo todo migajeras".

Paolita no se quedó atrás se mostró ansiosa por la tan esperada fecha.

Sus seguidores también expresaron su sorpresa: "Jamás pensé escuchar a Ariana hablando de las perdidas", "Jajajaja nooo el lost, lost, lost"

¿De qué trata la fiesta de Halloween de "Wicked"?

La fiesta es 100% temática al mundo de Oz por lo que estos son los detalles que se conoce hasta el momento:

  • Será el 30 de octubre
  • Requisito indispensable disfrazarse de Elphabas, Glindas, leones, hombres de hojalata o espantapájaros

