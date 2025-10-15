¿Dónde será el punto de reunión de la Marcha Zombie, a qué hora inicia la concentración, cuál es la ruta que recorrerá el desfile, en dónde se bailará Thriller y cuáles son los requisitos para participar? son algunas de las preguntas que se hacen miles de cara a la marcha más terrorífica del año en la Ciudad de México.

Y acá en Vive USA te podemos decir que ya hay ruta y hora de salida para la tan esperada marcha que reúne a cientos que están dispuestos a dar un buen susto a quien se atreva a ser sólo espectador.

Prepara tu disfraz e invita a tus amigos para iniciar este fin de semana con las festividades por Halloween y Día de Muertos que se realizarán en la Ciudad de México.

¿Listo para ser un muerto viviente? Aquí te damos detalles de cuándo y dónde se llevará a cabo la Marcha Zombie 2025 que promete estar llena de espantosos disfraces, risas y grandes caracterizaciones.

Este año, el evento será amenizado con clásico baile de "Thriller" de Michael Jackson, por lo que si aún no te sabes los pasos está a tiempo de buscar el tutorial para llegar con toda la actitud.

La cita: sábado 18 de octubre

Punto de reunión: Monumento a la Revolución

La coreografía se realizará a las 3:40

La terrorífica marcha saldrá a las 4:00

saldrá a las 4:00 Ruta: caminarán y desfilarán con sus peores gestos por avenida Juárez hasta la plancha del Zócalo

La ahora tradicional Marcha Zombie reúne a los amantes del terror hasta las familias completas que acuden para pasar un momento lleno de alegría.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Marcha Zombie 2025?

No es necesario registrase previamente, el evento es gratuito y con causa, por lo que para participar tienes que cumplir con dos requisitos

Para marchar deberás presentarte disfrazado

Tendrán que llevar un donativo en especie, ya sean granos o enlatados, los cuales se entregarán al banco de alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos

Trata de llegar temprano dado a que este evento cumple 18 años y los zombies más fieles se presentarán para tomar el mejor lugar.

¡Evita contratiempos!, toma en cuenta la ruta y #AlternativaVial para la Marcha Zombie que se llevará a cabo del Monumento a la Revolución hacia el #Zócalo capitalino.



🗓 Sábado 18 de octubre

⏰ 16:00 hrs. pic.twitter.com/iVSKhvEQhy — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2025

Dada la magnitud del evento se tienen previstos cortes a la circulación, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar sus precauciones.

Las alternativas viales para evitar quedarse atorado en el tráfico son: