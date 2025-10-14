Luego de que las autoridades en Veracruz bloquearan el paso al influencer Yulay en su intento de entregar ayudar a los damnificados por las lluvias cerca de Poza Rica, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a los señalamientos.

Entre el 6 y 9 de octubre en al menos cinco entidades de la República se registraron fuertes lluvias provocando la muerte de al menos 64 personas y la desaparición de 65 más.

Aunado a ello, en al menos 111 municipios ubicados en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí se registraron inundaciones, desborde de ríos y cientos de familias se quedaron sin vivienda tras los daños generados por el agua.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, un influencer identificado como Yulay llegó el pasado 12 de octubre a bordo de un camión con 2.5 toneladas de agua potable intentó llegar a las colonias más afectadas en Poza Rica.

"Lo que se me ocurría era llevarla (agua) a las casas, al corazón de la colonia", dijo.

Sin embargo, supuestamente militares le habrían prohibido el paso por lo que tuvo que buscar otro camino para lograr su objetivo.

"No me dejaron entrar las autoridades, voy a dar toda la vuelta para poder llegar", afirmó.

Los videos causaron indignación que ante las dificultades por las que están pasando cientos de veracruzanos se limite la ayuda, pese a ello, en sus redes Yulay demostró que finalmente sí pudo apoyar a los damnificados de Poza Rica.

¿Qué respondió la presidenta Sheinbaum por el bloqueo a Yulay?

Ante ello, en conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer el caso del youtuber.

“Si esta persona en algún lugar tuvo esta situación, que se comunique con nosotros y se verá cuál fue la razón, pero no tenemos nosotros, por parte de la Defensa, ninguna información de que se haya prohibido la llegada de la ayuda", afirmó.

La mandataria también aclaró que a través de la coordinación entre la Defensa y Marina se podrá distribuir la ayuda que se reciben en los centros de acopio según las necesidades de las zonas.