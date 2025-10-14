En los últimos meses algunos influencers se han visto envueltos en temas de inseguridad tal es el caso de Joselyn Yaharia, de 23 años, mejor conocida como "La Mafias" que fue detenida ayer en la Ciudad de México.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aprehendió a la creadora de contenido conocida también como la "Tiktokera del barrio" por su presunta relación con la organización criminal La Unión Tepito.

La mujer supuestamente se dedicaba a asaltar en calles y comercios de la alcaldía Gustavo A. Madero, además, llegó a ser víctima de un presunto atentado a balazos donde en consecuencia murió su pareja, señala el reporte.

En redes se difundió la fotografía de la influencer con cabellera rubia, las manos esposadas vistiendo un traje blanco ajustado y usando una cadena dorada.

Según medios locales, la tiktoker se mantenía activa en sus redes subiendo videos en los que mostraba un lujoso estilo de vida, exaltaba los "códigos del barrio", hacía comentarios que cuestionaban y retaban a la autoridad.

DETIENEN a LA MAFIAS "TIKTOKERA del BARRIO"

Joselyn Yahaira Hdz

Anda con los miembros de La Unión.

A 1 de sus novios lo asesinaron.

A ella la atacaron a tiros, pero la libró.

Hoy agentes de @SSC_CDMX Sector Tepeyac, la detuvieron.

Así andaba atracando en @TuAlcaldiaGAM

Así acabó. pic.twitter.com/qxtHrfdVVL — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 14, 2025

Además, en parte de su contenido aparecía acompañada de sujetos con vehículos lujosos y armas.

La SSC en diversas ocasiones ha informado que el grupo La Unión Tepito está relacionado con la venta de estupefacientes y extorsiones en diversas zonas de la Ciudad de México.

SSPC detiene a miembros de La Unión Tepito

En medio de los operativos para combatir la inseguridad en la Ciudad de México, el pasado 6 de octubre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de miembros de la "Fuerza Antiunión que mantiene disputa con el grupo La Unión Tepito.

En dicho operativo se ejecutaron dos órdenes de cateo en los que participaron elementos de los tres órdenes de gobierno, en el cual aprehendieron a Diego Altamirano Vilchis, de 21 años y Derek Abraham Altamirano Vilchis, alias “Duro”, de 23 años,