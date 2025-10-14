TE RECOMENDAMOS
Sheinbaum responde a la supuesta “ayuda” del CJNG tras lluvias mortales: “No tenemos la certeza, pero no está bien”
Horror en Connecticut: madre, novio y hermana acusados de asesinar a niña de 12 años y esconder su cuerpo en un contenedor
Detienen a dos por desaparición de Kimberly, estudiante del CCH Naucalpan; hallan rastros de sangre en taller de un sospechoso
En los últimos meses algunos influencers se han visto envueltos en temas de inseguridad tal es el caso de Joselyn Yaharia, de 23 años, mejor conocida como "La Mafias" que fue detenida ayer en la Ciudad de México.
De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aprehendió a la creadora de contenido conocida también como la "Tiktokera del barrio" por su presunta relación con la organización criminal La Unión Tepito.
Sheinbaum responde a la supuesta “ayuda” del CJNG tras lluvias mortales: “No tenemos la certeza, pero no está bien”
La mujer supuestamente se dedicaba a asaltar en calles y comercios de la alcaldía Gustavo A. Madero, además, llegó a ser víctima de un presunto atentado a balazos donde en consecuencia murió su pareja, señala el reporte.
En redes se difundió la fotografía de la influencer con cabellera rubia, las manos esposadas vistiendo un traje blanco ajustado y usando una cadena dorada.
Según medios locales, la tiktoker se mantenía activa en sus redes subiendo videos en los que mostraba un lujoso estilo de vida, exaltaba los "códigos del barrio", hacía comentarios que cuestionaban y retaban a la autoridad.
Te interesa leer: ¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila
Además, en parte de su contenido aparecía acompañada de sujetos con vehículos lujosos y armas.
Detienen a dos por desaparición de Kimberly, estudiante del CCH Naucalpan; hallan rastros de sangre en taller de un sospechoso
La SSC en diversas ocasiones ha informado que el grupo La Unión Tepito está relacionado con la venta de estupefacientes y extorsiones en diversas zonas de la Ciudad de México.
SSPC detiene a miembros de La Unión Tepito
En medio de los operativos para combatir la inseguridad en la Ciudad de México, el pasado 6 de octubre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de miembros de la "Fuerza Antiunión que mantiene disputa con el grupo La Unión Tepito.
En dicho operativo se ejecutaron dos órdenes de cateo en los que participaron elementos de los tres órdenes de gobierno, en el cual aprehendieron a Diego Altamirano Vilchis, de 21 años y Derek Abraham Altamirano Vilchis, alias “Duro”, de 23 años,