El número de muertos a causa de las lluvias torrenciales en México aumentó el lunes 64 a medida que quedaban al descubierto las consecuencias de las inundaciones y los deslizamientos de tierra en todo el país.

Además, hay al menos 65 personas no localizadas, informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil durante la conferencia matutina presidencial.

Las autoridades han desplegado un fuerte operativo militar por tierra y aire para buscar a las personas desaparecidas que sólo en el estado de Hidalgo, al norte de la capital, suman 43.

Días después de que las fuertes lluvias anegaron varias partes de México, el país pudo ver durante el fin de semana la magnitud de la devastación sobre todo en el norte del estado de Veracruz, en el Golfo de México, en Hidalgo y en Puebla, al este de la capital, donde las inundaciones arrasaron con vehículos y destruyeron viviendas y caminos.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó durante el fin de semana a algunos de los estados y aseguró que el gobierno comenzará un censo entre las personas afectadas para distribuir ayuda.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, hasta el lunes, las fuertes lluvias han dejado 29 muertos en Veracruz, 21 en Hidalgo y 13 personas en Puebla. Anteriormente, en el estado de Querétaro, se confirmó el deceso de un niño al quedar atrapado en un deslizamiento de tierra.

Las autoridades han atribuido las lluvias al paso de dos sistemas tropicales que se formaron en la costa occidental de México y que desde entonces se han disipado, el huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond.

En Veracruz y Puebla cientos de efectivos del ejército, policías y bomberos llevaron a cabo operaciones de rescate y establecieron albergues temporales donde los residentes podían recibir comida y atención médica. Miles de habitantes en todo el país seguían lidiando con la falta de agua corriente y electricidad.

“Hay todavía varias comunidades en Veracruz que se encuentran aisladas, que afortunadamente el día de hoy se pudieron hacer puentes aéreos para poder llevar alimentación, agua y poder atender a cualquier persona enferma”, dijo Sheinbaum en su visita al estado de Veracruz el domingo. “Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos”.

Partes del estado de Veracruz recibieron alrededor de 629 milímetros de lluvia entre el 6 y el 9 de octubre.

En Poza Rica, una ciudad petrolera ubicada a 275 kilómetros al noreste de Ciudad de México, donde Sheinbaum habló con los residentes en calles llenas de lodo, algunos vecindarios recibieron más de cuatro metros de agua cuando el río Cazones se desbordó el viernes.