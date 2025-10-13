La sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Los Ángeles ha lanzado una nueva edición de su curso en línea de pronunciación del inglés, dirigido a todas las personas interesadas en mejorar su habilidad oral en este idioma.

Este programa está diseñado especialmente para quienes desean hablar inglés con mayor claridad, seguridad y fluidez, sin importar si forman parte de la comunidad UNAM o no.

¿Qué ofrece el curso?

El curso inicia el viernes 17 de octubre de 2025 a las 5:00 p.m. (hora de la Ciudad de México) y tiene una duración de 10 semanas, con una sesión semanal.

Todas las clases se imparten en línea a través de la plataforma WebEx, lo que permite una interacción en tiempo real entre estudiantes y profesor. Además, si algún participante no puede conectarse en vivo, tendrá acceso a la grabación de la clase para verla posteriormente.

El contenido del curso se enfoca en el estudio detallado de los sonidos del inglés, tanto en palabras aisladas como en contexto. Se abordan los aspectos que suelen generar confusión o malentendidos debido al acento extranjero, lo que afecta la confianza al hablar.

Al finalizar, se espera que los participantes logren mejorar su pronunciación entre un 70% y un 80%, lo que representa un avance significativo en la comunicación oral.

Costos y requisitos del curso de la UNAM Los Ángeles

El costo del curso es de $160 dólares estadounidenses, y se requiere un cupo mínimo de cinco personas para que el grupo se abra. El proceso de inscripción es sencillo:

Llenar el formato de registro en línea.

Realizar el pago con tarjeta de crédito o débito. Si el participante reside en Estados Unidos, también puede pagar mediante depósito bancario o en efectivo en las oficinas de UNAM Los Ángeles.

Esperar el correo de bienvenida por parte de Zlingo, con la fecha de inicio e instrucciones para ingresar al salón virtual.

Es importante tener en cuenta que las claves de acceso no se entregan inmediatamente, sino que se asigna un grupo para comenzar en la siguiente fecha programada.

Lo que debes saber sobre el curso

No se otorgan reembolsos, salvo que el curso se cancele por causas ajenas al alumno.

Se puede solicitar un comprobante de pago, pero no se emiten facturas.

El curso está abierto al público en general, sin necesidad de pertenecer a la comunidad UNAM.