La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su sede en Los Ángeles, ha lanzado la convocatoria para el programa Invierno Puma 2026, su experiencia intensiva de aprendizaje del idioma inglés que se llevará a cabo del 12 al 30 de enero de 2026 en el campus de la Universidad Estatal de California Long Beach (CSULB).

Este curso está diseñado para mayores de 18 años y está abierto a toda la comunidad, sin necesidad de ser estudiante de la UNAM. La fecha límite para registro y pago es el 24 de octubre de 2025, por lo que los interesados deben actuar con rapidez para asegurar su lugar.

Durante tres semanas, los participantes vivirán una experiencia de inmersión lingüística y cultural, que les permitirá mejorar significativamente su dominio del inglés. El programa incluye:

69 horas de instrucción académica, impartidas por docentes especializados.

Laboratorio de conversación con estudiantes universitarios estadounidenses, ideal para practicar el idioma en contextos reales.

10 horas de actividades culturales y recreativas, compartiendo con alumnos de diversas nacionalidades.

Enfoque en las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir.

Clases adaptadas al nivel de inglés de cada participante, determinado previamente mediante un examen de colocación en línea.

Además del aprendizaje del idioma, los estudiantes vivirán la experiencia de ser parte de una universidad estadounidense. El programa incluye:

Credencial oficial de estudiante de CSULB.

Acceso completo a la biblioteca universitaria.

Ceremonia de clausura y entrega de certificados al finalizar el curso.

Para resolver dudas y conocer más detalles, se han programado sesiones informativas vía Zoom los días 8 y 15 de octubre a las 6:00 PM (hora CDMX).

Proceso de inscripción en el Invierno Puma

Llenar el formato de registro disponible en el sitio oficial de UNAM Los Ángeles.

Recibir hoja informativa con los datos generales del curso y las instrucciones para realizar el pago.

Completar el proceso de inscripción tras el pago.

Este programa representa una oportunidad única para mejorar el inglés, conocer nuevas culturas y vivir la experiencia universitaria en Estados Unidos.