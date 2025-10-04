TE RECOMENDAMOS

¿Quieres tramitar la? No todos los tienen el mismo tiempo de espera. Además, ya todas las citas son en 2026.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó las fechas más cercanas para tramitar la en sus diferentes consulados y el Consulado General de Estados Unidos en Nogales tiene la cita más cercana, para el 13 de abril de 2026.

Estos son los consulados con menor tiempo de espera para tramitar la visa por primera vez:

  • Nogales: 13 de abril de 2026.
  • Nuevo Laredo: 30 de junio de 2026.
  • Hermosillo: 8 de julio de 2026.
  • Matamoros: 9 de julio de 2026.
  • Mérida: 9 de julio de 2026.

Una de las principales razones por las que las personas se abstienen de realizar el trámite de visa americana es por que conlleva el trámite.

Laes obligatoria para quienes tramitan este documento de viaje por primera vez, para los que renuevan una visa que venció hace más de 12 meses, para quienes perdieron o les robaron la visa.

¿Cuál es un buen momento para aplicar por la visa americana?

Para obtener la visa americana de turista es fundamental demostrar que no quieres quedarte en Estados Unidos a trabajar o vivir. Para comprobarlo, –— los oficiales consulares buscan “lazos fuertes que te unan a México”.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) dice que un oficial puede negar la visa bajo la sección 214 (b) cuando:

No demostraste ser elegible para la que solicitaste.

No demostraste que tienes intenciones de viajar sólo temporalmente ni lazos suficientemente fuertes con tu país de origen.

Las autoridades consulares consideran que una persona tiene lazos fuertes y suficientes con su país de origen cuando demuestra tener razones que lo hagan volver a su país (en este caso México) luego de su viaje a Estados Unidos. Por ejemplo: tener familia, una casa, un trabajo o estudios.

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, agregan en la página de Travel.State.Gov.

Es decir, será más probable si tienes un trabajo estable, una carrera universitaria a la que tienes que volver o propiedades y negocios que administrar en México.

