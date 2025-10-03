Halloween 2025 se celebrará el viernes 31 de octubre, una fecha ideal para disfrutar de un fin de semana lleno de disfraces, leyendas, dulces y sustos. Esta festividad, que ha evolucionado a lo largo de los siglos, combina tradiciones ancestrales con celebraciones modernas que atraen a millones de personas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos.

¿Cuál es el origen de Halloween?

Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samhain, una celebración pagana que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Los celtas creían que durante esta noche los espíritus de los muertos caminaban entre los vivos, por lo que encendían hogueras y se disfrazaban para ahuyentarlos.

En el siglo VIII, el Papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, incorporando algunas tradiciones de Samhain. La noche anterior se conoció como All Hallows’ Eve, que con el tiempo se transformó en Halloween.

Tradiciones y símbolos de Halloween

Jack-o'-Lanterns (calabazas talladas)

Esta tradición proviene de Irlanda y se basa en la leyenda de Stingy Jack, un hombre condenado a vagar por la Tierra con un carbón encendido dentro de un nabo tallado. Al llegar a Estados Unidos, los inmigrantes comenzaron a usar calabazas, más abundantes y fáciles de tallar.

Leyendas de fantasmas

Los celtas creían que los espíritus regresaban en Samhain, por lo que contar historias de fantasmas se convirtió en una forma de mantener viva esa creencia.

Dulce o truco (Trick-or-Treat)

Inspirado en la costumbre celta de dejar comida para los espíritus, esta práctica evolucionó hasta convertirse en una actividad infantil donde los niños, disfrazados, reciben dulces a cambio de no hacer travesuras. En sus inicios, se ofrecían frutas, nueces o juguetes, pero desde los años 50 los dulces se volvieron protagonistas.

Gatos negros

Asociados con la brujería desde la Edad Media, los gatos negros se convirtieron en símbolo de lo oculto y lo misterioso. Activistas han pedido eliminar el estigma que dificulta su adopción.

Colores de Halloween

El naranja representa la cosecha de otoño, mientras que el negro simboliza el fin del verano y la llegada de la oscuridad, según las tradiciones celtas.

Murciélagos

Las hogueras de Samhain atraían murciélagos, que luego fueron vistos como presagios de muerte y se integraron al imaginario de Halloween.

Mejores lugares para celebrar Halloween en Estados Unidos

1. Salem, Massachusetts

Famoso por los juicios de brujas del siglo XVII, Salem se transforma en octubre con el festival Haunted Happenings. Hay desfiles, ferias, recorridos de fantasmas y actividades familiares como el Salem Common Kid’s Fun Fest y el Ghost Scavenger Hunt.

2. Nueva Orleans, Louisiana

Con su rica historia de vudú y leyendas, Nueva Orleans ofrece tours paranormales, fiestas y el desfile Krewe of Boo, además de Boo Carré, un evento familiar con música y actividades para niños.

3. San José, California

La Winchester Mystery House es el epicentro del misterio en esta ciudad. Su arquitectura laberíntica y sus historias de fantasmas la hacen ideal para los amantes de lo paranormal.

4. Disney Cruise Line – Halloween on the High Seas

Durante septiembre y octubre, los cruceros de Disney se transforman con decoraciones temáticas, actividades como Mickey’s Mouse-querade, y visitas a islas exclusivas como Castaway Cay y Lookout Cay.

5. Eloise Asylum – Westland, Michigan

Este asilo abandonado ofrece una experiencia aterradora con monstruos, pasillos oscuros y escenarios grotescos. Es considerado uno de los lugares más espeluznantes del Medio Oeste.

6. Hellsgate – Lockport, Illinois

Ubicada en un bosque, esta casa embrujada incluye un cementerio de zombies, un tobogán que conecta la mansión con el sótano y más de 150 actores que garantizan una experiencia de miedo extremo.

7. Universal Studios – Halloween Horror Nights

Tanto en Orlando como en Los Ángeles, este evento ofrece casas embrujadas inspiradas en películas y videojuegos, espectáculos en vivo y sustos garantizados.