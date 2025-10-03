Solicitar la visa americana de turista puede generar nerviosismo, especialmente por la entrevista consular. Muchas personas evitan iniciar el trámite por temor a no saber qué decir o cómo responder. Sin embargo, con preparación y claridad, puedes superar esta etapa sin complicaciones.

¿Quién debe pasar por la entrevista?

La entrevista es obligatoria para:

Quienes solicitan la visa por primera vez.

Quienes la renuevan después de más de 12 meses de vencida.

Personas que perdieron o les robaron la visa.

Menores de edad o mayores de 80 años en ciertos casos.

Cualquier solicitante si el oficial consular lo considera necesario.

¿Quién realiza la entrevista y en qué idioma?

La entrevista la realiza un oficial consular que habla español. Es recomendable saludar en español (“Hola” o “Buenos días”) para evitar que la conversación se desarrolle en inglés si no lo dominas. Esto te ayudará a mantener la calma y responder con seguridad.

¿Qué revisa el oficial consular?

El oficial comenzará revisando tu formulario DS-160. Es fundamental que tus respuestas coincidan con lo que escribiste en el formulario. Si hay cambios (por ejemplo, si ahora trabajas y antes estudiabas), lleva documentos que lo respalden, como una constancia laboral.

Preguntas frecuentes y cómo responderlas

Aquí algunas de las preguntas más comunes en la entrevista y consejos para responderlas:

1. ¿A dónde viaja?

Responde con claridad: “A Orlando”, “A Nueva York”, etc. Si tienes detalles como el hotel o la zona, puedes mencionarlos.

2. ¿Dónde se hospedará?

Basta con el nombre del hotel. Si tienes la dirección o el condado, también puedes incluirlo.

3. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

Sé cuidadoso. Si tus familiares tienen estatus legal y no han tenido problemas migratorios, puedes mencionarlos. Si emigraron sin documentos, es mejor no hacerlo.

4. ¿Ha viajado antes a Estados Unidos?

Si estás renovando la visa, menciona cuándo y a qué lugares fuiste.

5. ¿Cuánto gana en su trabajo?

El oficial quiere saber si tienes los recursos para viajar. Menciona tu salario mensual y, si puedes, lleva un recibo de pago.

6. ¿Cuáles son sus planes de viaje?

Sé específico. Si vas a Disney, infórmate sobre costos, fechas y duración del viaje. Esto demuestra que tienes un plan claro y realista.

Documentos que debes llevar

Obligatorios:

Confirmación impresa de tu cita.

Formulario DS-160.

Pasaporte mexicano vigente.

Recomendados:

Comprobante de pago.

Constancia de trabajo.

Cédula profesional (si aplica).

Documentos que respalden cambios recientes en tu situación laboral o académica.

Sé honesto: No inventes información ni exageres.

Prepárate: Repasa tu formulario DS-160 antes de la entrevista.

Mantén la calma: La mayoría de las entrevistas duran menos de dos minutos.

Demuestra arraigo: Tu empleo, ingresos y planes deben reflejar que regresarás a México después del viaje.

Con estos consejos, podrás enfrentar la entrevista para la visa americana de turista con mayor seguridad y confianza.