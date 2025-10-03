Si aún no recibes tu pago de la Beca Benito Juárez 2025 y no sabes para cuándo caerá el depósito de octubre, te contamos lo que han dicho las autoridades con respecto a este apoyo económico para estudiantes de educación media superior. Te compartimos la fecha en la que se entregarán los $1,900 pesos para que la anotes en tu calendario y programes tu visita al Banco del Bienestar.

La Beca Benito Juárez, destinada para alumnos de bachillerato que están inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta, consta de un pago de $1,900 pesos bimestrales que se otorga por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando la persona continúe estudiando.

El último pago fue depositado en junio y, desde entonces, los beneficiarios de esta beca no han recibido su apoyo; las autoridades señalaron que durante el periodo vacacional no se deposita el dinero, pero se retoman los pagos una vez que comienzan las clases.

Es por eso por lo que los beneficiarios de la Beca Benito Juárez están a la espera de su depósito del bimestre de septiembre-octubre, que es el penúltimo del 2025; el siguiente corresponde a noviembre-diciembre y se espera que se pague en el último mes del año.

¿Cuándo es el pago de la beca Benito Juárez octubre 2025?

En un video que circula en las redes sociales, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, señaló que el próximo pago de la Beca Benito Juárez tentativamente se haría entre el 5 y el 6 de octubre, aunque no confirmó la fecha ni reveló el calendario completo de depósitos.

Sin embargo, hizo un llamado para que los becarios estén al pendiente y se mantengan atentos a los avisos que emitan las autoridades a través de sus canales oficiales de comunicación.

¿Cómo puedo ver si ya me depositaron la Beca Benito Juárez 2025?

Es muy fácil checar tu saldo y saber si ya te pagaron, lo único que tienes que hacer es:

-Dirígete al Buscador de Estatus buscador.becasbenitojuarez.gob.mx

-Después, a la sección “Becas Emitidas”

-Checa “Situación actual del pago”, tiene que decir “depositado” (que significa que ya se pagó lo del bimestre), “en proceso (es decir, que muy pronto depositarán la beca) o “depósito rechazado” (el cual indica que hubo un problema con el depósito de la beca, por lo que debes acudir al banco para resolverlo).

También te sugerimos consultar la fecha de depósito, que es en la que se realizará la entrega de dinero(si te aparece “pendiente”, significa que todavía no hay fecha asignada) y el periodo (que indica los meses de pago a los que corresponde tu beca).

Requisitos para registrarte a la Beca Benito Juárez en octubre 2025

Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.

o profesional técnico bachiller. No recibir otra beca federal con el mismo fin.

Paso a paso para registrarte en octubre 2025 en la Beca Benito Juárez

Paso 1 . Crea tu cuenta en llave.gob.mx.

Paso 2 . Ingresa al portal becabenitojuarez.gob.mx.

Paso 3 . Proporciona tu CURP y datos de contacto.

Paso 4 . Ingresa la Clave de Centro de Trabajo de tu escuela.