Aunque el Día de Acción de Gracias suele asociarse con Estados Unidos, Canadá también celebra esta festividad, y lo hace en una fecha distinta: el segundo lunes de octubre.

En este 2025, el Thanksgiving canadiense se conmemora el 13 de octubre, y es un día feriado oficial en varias provincias del país.

A diferencia de su contraparte estadounidense, que se celebra en noviembre, el Día de Acción de Gracias en Canadá tiene raíces históricas propias y un enfoque más ligado a la cosecha de otoño y al agradecimiento por la abundancia natural.

El origen más difundido de esta celebración en Canadá se remonta a 1578, cuando el explorador inglés Martin Frobisher organizó un banquete para su tripulación al llegar a Terranova, como muestra de gratitud por haber sobrevivido a una travesía peligrosa en busca de una ruta hacia China.

Este gesto de agradecimiento se considera uno de los primeros antecedentes del Thanksgiving canadiense. Sin embargo, también se reconoce la influencia de los pueblos indígenas de América del Norte, quienes realizaban rituales y danzas para asegurar buenas cosechas durante el otoño.

Estas prácticas fueron posteriormente complementadas por las tradiciones europeas de festividades agrícolas, como el uso de la cornucopia o cuerno de la abundancia, símbolo de fertilidad y prosperidad.

El primer Día de Acción de Gracias celebrado a nivel nacional en Canadá tuvo lugar en 1859, impulsado por líderes del clero protestante que adoptaron la festividad estadounidense, celebrada por primera vez en 1777.

Desde entonces, el significado de esta fecha ha evolucionado. Hoy en día, se trata de una ocasión para reunir a la familia, compartir alimentos típicos de la temporada y agradecer por lo recibido.

Aunque no todas las provincias lo celebran con la misma intensidad —como Nueva Escocia, Nuevo Brunswick o la Isla del Príncipe Eduardo—, en muchas regiones es una fecha esperada que marca el inicio del otoño.

Las tradiciones culinarias varían según la provincia. En Terranova, por ejemplo, se sirve la tradicional cena de Jigg, un platillo de carne hervida con pudín de chícharos, que recuerda la comida original de los exploradores.

En Ontario, son populares las tartas de mantequilla y el pastel de calabaza especiado con clavo, jengibre y canela. Además, el fútbol canadiense forma parte de la celebración, con el clásico partido doble de la Liga Canadiense de Fútbol (CFL) transmitido a nivel nacional, en el que cuatro equipos compiten por la gloria del Día de Acción de Gracias.

Aunque el Día de Acción de Gracias en Canadá no tiene el mismo nivel de comercialización ni la misma intensidad mediática que en Estados Unidos, su esencia permanece intacta: agradecer, compartir y celebrar la abundancia.

Con una cena familiar, una caminata entre hojas otoñales o un partido de fútbol, los canadienses aprovechan esta fecha para reconectar con sus seres queridos y con la naturaleza que los rodea.