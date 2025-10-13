Sofía Vergara volvió a deslumbrar a sus seguidores en Instagram con una publicación que dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más impactantes del espectáculo.

En un throwback reciente, la actriz colombiana compartió una imagen en la que luce un traje de baño negro de escote profundo, destacando su silueta tonificada.

La fotografía fue tomada en su ya famosa residencia vacacional, Casa Chipi Chipi, ubicada en las paradisíacas islas de las Bahamas.

La publicación, que rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios elogiosos, muestra a Sofía posando sobre una silla, en lo que parece ser su sala.

A sus 52 años, la estrella de Modern Family demuestra que la confianza y el estilo no tienen edad.

En la imagen, se le ve relajada y radiante, disfrutando del ambiente cálido de su refugio caribeño, un lugar que ha mantenido como secreto durante años y que ahora comparte con sus seguidores como parte de su vida personal y momentos de descanso.

Casa Chipi Chipi, su hogar en las Bahamas, se ha convertido en un símbolo de lujo discreto y conexión familiar. Sofía suele visitar este lugar acompañada de sus seres queridos y sus mascotas, y lo ha descrito como su “escape perfecto”.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares, así que sus pretendientes ya tienen una meta por alcanzar.

La actriz habló con E! News sobre la confianza que ha adquirido con el paso de los años. “Cuando llegas a cierta edad, conoces mejor la vida. Esa es una de las cosas divertidas de hacerse mayor: te das cuenta de lo que es importante en la vida y lo que no lo es”.

“Estoy en un negocio en el que siempre nos están mirando, y ahora las cámaras son de alta definición. Es diferente envejecer como una mujer normal en un trabajo normal, pero envejecer frente a una cámara es completamente diferente. Y todas nuestras inseguridades se hacen aún mayores a medida que envejecemos”, declaró.