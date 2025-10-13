Luego de las intensas lluvias que dejaron devastadas varias regiones de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí este fin de semana, la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal anunció que repartirá apoyos económicos y en especie a los damnificados.

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel, titular del Bienestar, anunció que se repartirán apoyos a las personas más afectadas por los deslaves e inundaciones en dichos estados, afectados por las lluvias del huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond.

Montiel señaló que, por orden de la presidenta, se realizará un censo a las familias afectadas para entregarles de manera directa un apoyo económico, cuyo monto no se reveló, además de electrodomésticos básicos como:

Refrigeradores

Estufas

Colchones

Vajillas

Ventiladores

“El censo se aplicará en todas las viviendas afectadas. Las y los servidores de la nación llenarán un formato con los datos personales, las pérdidas materiales, y los daños en vivienda, mobiliario, agricultura y ganadería”, explicó Montiel.

¿Cómo poder obtener el nuevo apoyo de la Secretaría del Bienestar?

El apoyo será entregado exclusivamente a las familias afectadas y censadas para las labores de limpieza y reconstrucción. Según especificó Montiel, se realizará un censo con 600 brigadas, integradas por 3 mil Servidoras y Servidores de la Nación, que recorrerán a partir de hoy 13 de octubre los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

“Llegaremos a todas las comunidades, incluso aquellas que aún están incomunicadas. Si es necesario entrar a pie antes que los vehículos, lo haremos”, aseguró la titular de la Secretaría del Bienestar.

El censo servirá para registrar, casa por casa, los daños por las lluvias torrenciales de este fin de semana en vivienda, mobiliario, y daños en la agricultura, ganadería, pesca y comercios dentro de viviendas. Después de esto, la Secretaría pagará el primer apoyo económico entre esta y la siguiente semana.

Tras un análisis del censo y la aprobación de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se encargará de repartir los paquetes de enseres con los electrodomésticos ya mencionados.

Paso a paso para solicitar el apoyo de la Secretaría del Bienestar por afectaciones de lluvias

El proceso que se seguirá para el censo y la entrega de ayuda en los cinco estados afectados será el siguiente:

Visita de los Servidores de la Nación para el censo casa por casa

Se realizará un registro por vivienda

Se entregará un cintillo como comprobante del registro, servirá también para recibir los apoyos

Se colocará una etiqueta de vivienda censada

Durante el censo, los servidores llenarán un formato para registrar datos básicos personales y de propiedad:

Datos personales

Integrantes de la familia

Daños o pérdidas

Daños en vivienda

Servicios de la vivienda

Daños en mobiliarios y artículos del hogar

Daños en agricultura y pesca

Daños en locales comerciales

Datos y propiedad del inmueble

Al momento en que los Servidores de la Nación hagan la visita casa por casa a realizar el censo de vivienda, los dueños de las propiedades afectadas en estas regiones deberán tener a la mano dos requisitos indispensables: