Viajar a Estados Unidos implica seguir ciertas reglas, especialmente cuando se trata del equipaje documentado, es decir, aquel que entregas en el mostrador de la aerolínea y que va en la zona de carga del avión.

Aunque este tipo de equipaje permite llevar más peso —generalmente entre 23 y 25 kilos por pasajero—, hay objetos que nunca deberías empacar en él, según recomendaciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

¿Por qué? Porque durante el trayecto, tu maleta pasa por cintas transportadoras, vehículos de carga y puede ser manipulada con fuerza. Además, existe una pequeña posibilidad de que se extravíe o se demore en llegar a tu destino. Por eso, es mejor prevenir que lamentar.

Objetos que no debes empacar en tu equipaje documentado

1. Pequeños objetos de valor

Dinero en efectivo, tarjetas bancarias, joyas o cámaras costosas deben ir contigo en la cabina. Si los colocas en la maleta documentada, corres el riesgo de perderlos o que se dañen. Lo más seguro es llevarlos en tu bolso de mano o mochila personal.

2. Elementos críticos

Medicamentos, llaves, pasaporte, visa, documentos importantes o bonos de viaje deben estar siempre contigo. Estos artículos son esenciales para tu movilidad y seguridad durante el viaje, y podrías necesitarlos en cualquier momento, incluso antes de abordar.

3. Elementos irreemplazables

Manuscritos, recuerdos familiares o documentos únicos no deben viajar en la bodega del avión. Si se pierden o se dañan, no hay forma de recuperarlos. Llévalos contigo en el equipaje de mano, bien protegidos.

4. Artículos frágiles

Anteojos, envases de vidrio, líquidos o cualquier objeto delicado puede romperse fácilmente. Si necesitas llevarlos, envuélvelos con cuidado y, preferentemente, colócalos en tu equipaje de mano donde puedas supervisarlos.

El Departamento de Transporte recomienda preparar tu equipaje de mano de forma estratégica. Usa una bolsa pequeña y flexible que quepa debajo del asiento frente a ti, y coloca ahí todos los artículos valiosos, frágiles y esenciales.

Así, si necesitas separarlos rápidamente en la puerta de embarque, lo harás sin complicaciones.

También es recomendable llevar contigo lo necesario para las primeras 24 horas en caso de que tu maleta documentada se retrase: artículos de higiene, ropa interior y una muda de ropa. Consulta con tu aerolínea los límites de peso y tamaño para el equipaje de mano.