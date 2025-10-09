Disney Cruise Line ha sorprendido al mundo con espectaculares barcos temáticos pero, sin duda, el anuncio de su nuevo barco Disney Destiny es uno de los que ha despertado mayores expectativas, pues se inspirará en héroes y villanos.

El barco Disney Destiny tendrá su viaje inaugural el 20 de noviembre de 2025, desde Port Everglades en Fort Lauderdale. Contará con experiencias únicas, restaurantes con gastronomía de deleite y magia en cada uno de sus rincones como el atrio, teatro, piscinas y espacios de convivencia.

Tendrá itinerarios de cuatro y cinco noches a las Bahamas, incluyendo visitas a uno o ambos destinos insulares de Disney: Disney Castaway Cay y Disney Lookout Cay en Lighthouse Point.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Temática de héroes y villanos, una de las más esperadas

Para el nuevo crucero Disney Destiny, se reúnen algunas de las narrativas más emblemáticas de valentía dentro del universo Disney para dar vida a un concepto de diseño completamente original: “Héroes y Villanos”.

A bordo, los pasajeros experimentarán una atmósfera donde tanto los protagonistas como los antagonistas son reconocidos.

Además, por primera vez en la historia de Disney Cruise Line, un superhéroe de Marvel será el emblema principal del Disney Destiny. Se trata de Spider-Man.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Estos serán los restaurantes del Disney Destiny

El crucero Disney Destiny ofrecerá experiencias culinarias pensadas especialmente para familias.

Uno de los espacios más llamativos será Pride Lands: Feast of The Lion King, inspirado en El Rey León. Mientras las familias disfrutan de la cena, músicos y narradores en vivo contarán la historia de Simba con canciones de la película. El menú incluirá sabores africanos auténticos, con ingredientes tradicionales y nuevas versiones de platillos favoritos.

También habrá dos restaurantes temáticos ya conocidos:

Worlds of Marvel, donde los comensales vivirán una aventura interactiva con personajes como Rocket y Groot, acompañada de música y juegos sobre el universo Marvel.

1923, un restaurante elegante que celebra la historia de la animación de Disney, con más de mil dibujos y objetos originales en exhibición. Se destacarán películas como Hércules, La Bella Durmiente y Ralph el Demoledor.

El sistema de los restaurantes se mantiene como rotativo. Los huéspedes podrán disfrutar de cada uno de ellos

Habrá cafés temáticos como Café Megara y Café Mérida. La tienda de postres será llamada Dulces Edna Á La Mode, inspirada en Los Increíbles.

Entretenimiento y espectáculos en el Disney Destiny

El Teatro Walt Disney presenta obras de teatro originales al estilo Broadway. Una de las obras del Disney Destiny será “Disney Hércules”, una nueva versión del clásico animado que contará la historia de Hércules, Megara y Hades con música, efectos especiales y actuaciones impresionantes.

Otros espectáculos serán:

“ Frozen, Un Espectáculo Musical ”, basado en la exitosa película animada.

”, basado en la exitosa película animada. “Disney Seas the Adventure”, una producción exclusiva de Disney Cruise Line con personajes como la Capitana Minnie Mouse, Goofy y otros favoritos de Disney y Pixar.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Además, el barco estará lleno de encuentros con héroes y villanos de Disney. Los visitantes podrán encontrarse con personajes como Hades, el Capitán Garfio, el Sr. Smee, Jack Sparrow y Bruno, en diferentes espectáculos, encuentros y apariciones.

Experiencias con villanos y personajes traviesos

Participa en dos actividades con Cruella de Vil: una pasarela de moda y una divertida creación musical en su honor.

Dr. Facilier sorprenderá en el Gran Salón con trucos, juegos y apuestas.

Maléfica estará en Saga, mostrando su magia y permitiendo encuentros cercanos para los más valientes.

Loki causará revuelo en el barco con desafíos, historias dudosas y proclamaciones inesperadas.

Entretenimiento a bordo del Disney Destiny

Pirate’s Rockin’ Parlay Party: fiesta nocturna con música en vivo y fuegos artificiales en el mar.

Hero Zone: competencias familiares inspiradas en Los Increíbles y juegos deportivos creativos.

Disney Uncharted Adventure: juego interactivo con el celular para completar misiones junto a héroes de Disney y Pixar.

Cines Wonderland y Never Land: películas clásicas y estrenos disponibles todos los días, sin costo adicional.

Los adultos también se divierten en el Disney Destiny

El piano lounge De Vil ofrecerá un ambiente glamuroso inspirado en Cruella de Vil, con cócteles sofisticados y decoración en blanco, negro y rojo.

Disney Destiny. Foto cortesía Disney Cruise Line (Kent Phillips, photographer)

Entre los bares más originales estará Cask & Cannon, un pub ambientado como si fuera parte del mundo de Piratas del Caribe, con objetos “recuperados” y bebidas especiales como rones añejos y cervezas artesanales.

También estará The Sanctum, un salón inspirado en Doctor Strange, donde se servirán bebidas mágicas y se ofrecerán experiencias interactivas.

Otro lugar destacado será el Haunted Mansion Parlor, un bar con temática de la famosa atracción de Disney, que mezcla lo misterioso con un estilo náutico.

Los adultos podrán disfrutar de restaurantes de alta cocina como Palo Steakhouse, con platos italianos; Enchanté, con gastronomía francesa; y The Rose, ideal para tomar una copa antes o después de la cena.

También habrá espacios tranquilos como Quiet Cove, con piscina infinita y cafetería, y el Senses Spa, que ofrecerá tratamientos de belleza.