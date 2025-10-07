Viajar puede ser una experiencia emocionante, pero si vives con diabetes, también puede generar preocupaciones adicionales, especialmente cuando se trata de transportar medicamentos, agujas, dispositivos médicos y líquidos necesarios para tu tratamiento. Por eso, es fundamental conocer las reglas de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos para evitar contratiempos.

¿Qué es la diabetes?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre. La diabetes no controlada puede provocar hiperglucemia, que con el tiempo daña órganos y sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

Notifica a los oficiales de seguridad

Al llegar al punto de control en el aeropuerto, informa a los oficiales de la TSA sobre cualquier dispositivo médico que lleves contigo, como bombas de insulina o monitores de glucosa. Aunque no es obligatorio, puedes presentar una tarjeta de notificación médica para describir discretamente tu condición.

Si tienes dudas o necesitas asistencia adicional, puedes solicitar hablar con un supervisor en cualquier momento.

¿Qué pasa durante el control de seguridad?

Dependiendo de la fila en la que te encuentres, podrías ser revisado con:

Tecnología de imágenes avanzada

Detector de metales

Cacheo físico (realizado por un agente del mismo sexo)

Si no deseas pasar por tecnología de imágenes, puedes solicitar un cacheo. Además, no será necesario que te quites ningún dispositivo médico adherido a tu cuerpo.

Transporte de suministros médicos

Los suministros médicos, como agujas, jeringas, glucómetros y bombas de insulina, serán revisados por separado. Si necesitas llevar líquidos como jugos o soluciones que superen los 95 ml (3.4 oz) por razones médicas, puedes hacerlo, pero prepárate para una revisión adicional.

Los dispositivos conectados, como bombas de insulina, pueden requerir inspección visual y pruebas en tus manos para detectar rastros de explosivos.

¿Y los medicamentos?

Puedes llevar pastillas o medicamentos sólidos en cantidades ilimitadas, tanto en el equipaje de mano como en el facturado.

Se recomienda guardarlos en el equipaje de mano para tener acceso inmediato.

No es obligatorio que los medicamentos estén en frascos con receta, pero algunos estados tienen leyes sobre el etiquetado que debes cumplir.

Los medicamentos líquidos que superen las 3.4 oz están permitidos si son necesarios por razones médicas. Debes informar al oficial de la TSA al inicio del control.

Puedes solicitar una inspección visual en lugar de rayos X, pero debes hacerlo antes de enviar los artículos por el túnel.

Consejos para tu viaje

Lleva contigo una carta médica que explique tu condición y los medicamentos que usas.

Empaca tus suministros en una bolsa organizada y accesible.

Verifica las leyes locales del estado al que viajas sobre medicamentos con receta.

Consulta con tu médico antes de viajar para asegurarte de que tienes todo lo necesario.