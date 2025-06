Las baterías de litio están presentes en casi todos nuestros dispositivos electrónicos: teléfonos celulares, laptops, cámaras, relojes inteligentes y cargadores portátiles. Sin embargo, debido a los riesgos que representan, su transporte en aviones está estrictamente regulado por la Administración Federal de Aviación (FAA) a través del programa PackSafe.

¿Por qué son peligrosas las baterías de litio?

Las baterías de litio, tanto recargables (iones de litio) como no recargables (metal de litio), pueden sobrecalentarse y provocar incendios debido a un fenómeno llamado fuga térmica.

Esta puede ser causada por:

Daños físicos

Sobrecalentamiento

Exposición al agua

Sobrecarga

Defectos de fabricación

Embalaje inadecuado

Por esta razón, las tripulaciones de vuelo están capacitadas para actuar rápidamente ante cualquier incidente con baterías. Si tu dispositivo se calienta, humea o se incendia, debes notificar de inmediato a la tripulación.

¿En qué maleta deben ir las baterías?

La Administración Federal de Aviación (FAA) dice que las baterías deben guardarse en el equipaje de mano. Es decir, el que va contigo en la cabina del avión. Toma nota.

Equipaje de mano (permitido):

Baterías de repuesto (no instaladas)

Bancos de energía (power banks)

Cargadores portátiles

Baterías externas para celulares, laptops, cámaras, etc.

Equipaje facturado (prohibido):

Ninguna batería de repuesto debe ir en maletas facturadas.

Si tu equipaje de mano se factura en la puerta, debes retirar las baterías y llevarlas contigo en la cabina. Puedes ver más información en este enlace.

Para hacer más ameno tu paso por el mostrador de las aerolíneas, conviene tener en cuenta las diferencias entre el equipaje. Hay tres tipos: el artículo personal, el de mano y el documentado.

1) Artículo personal

El artículo personal es aquel que puedes subir a la cabina y debe caber debajo del asiento frente a ti. Generalmente son bolsas de mano, mochilas, portafolios y bolsas de laptop. Es gratis en todas las aerolíneas.

No se permiten líquidos ni geles en envases superiores a 100 ml.

2) Equipaje de mano

El equipaje de mano también puedes subirlo contigo a la cabina de pasajeros. Puede ser una maleta de mano (carry on) o mochila cuyo contenido no supere los 10 kilos. No se documenta y sólo pasa la inspección en el arco de seguridad.

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Algunas tiendas venden botellitas vacías para rellenar de líquidos; puedes comprarlas u optar por algunos que ya tengas, siempre y cuando no rebasen la cantidad. También hay pastas de dientes, shampoo y otros productos que ya venden en envases pequeños para viajes.

3) El equipaje documentado

Es aquel que va dentro de la zona de carga del avión. Tienes que dejarlo en los mostradores de la aerolínea con la que viajas; ahí le colocan etiquetas de identificación y lo recoges en la zona de reclamo de equipaje cuando llegas a tu destino.

Por lo general, cada pasajero puede llevar hasta 23 o 25 kilos de equipaje documentado, pero por un costo extra algunas aerolíneas permiten llevar más maletas. Al comprar tu vuelo, verifica el número de kilos que podrás llevar en esta maleta.