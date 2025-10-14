Luego de que se diera a conocer que Estados Unidos habría revocado la visa a al menos 50 políticos relacionados la administración actual, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer del tema, pero que en caso de que alguno estuviera bajo investigación, sí se le informaría a México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la cancelación de visas?

"No tenemos información... el gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro en esto de que es información personal. Quien lo sabe es la persona que en todo caso le pudieron haber retirado la visa, no es una información que ellos compartan con el gobierno de México", detalló.

Sheinbaum insistió que ese tipo de procedimientos las autoridades migratorias estadounidenses las aplican de manera individual por lo que desconoce a quién se le pudiera haber limitado la entrada a Estados Unidos.

"A menos que hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública, entonces se podría conocer, pero son informaciones de manera individual que hace Estados Unidos ", reiteró.

Asimismo, aclaró que dicho gobierno informa a los implicados a través de la embajada o de los consulados.

La información sobre la cancelación de visas se difundió luego que la agencia internacional Reuters revelara que dos funcionarios mexicanos concedieron una entrevista, sin revelar su identidad, para hablar del tema.

Una de las fuentes señaló que parte de los implicados supuestamente son integrantes de Morena y de otros partidos, sin mencionar nombres, hecho que, aseguraron, ha cimbrado a la política mexicana que suele viajar a aquel país.

Sin embargo, la agencia no obtuvo la lista o los nombres de algunos funcionarios que se hayan vista afectados.

Asimismo, Reuters detalló que el Departamento de Estado estadounidense informó que la visa de cualquier funcionario extranjero "pueden ser revocadas por en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos".