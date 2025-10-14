Luego del ataque directo contra el abogado David Cohen reportado este lunes en inmediaciones de la Ciudad Judicial, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, se reveló que su agresor, un joven de 18 años, recibiría una recompensa tras cometer el crimen.

¿Cuánto iba a cobrar el atacante del abogado David Cohen por asesinarlo?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, al atacante del abogado David Cohen, identificado como Héctor "N", le habrían prometido la suma de 30 mil pesos tras cometer el crimen.

Reportó que presuntamente en la agresión directa estuvieron implicadas dos personas, entre ellos el detenido, quien en su confesión aseguró desconocer la identidad de la persona que quería muerto al jurista.

Entérate : ¡Se coló! Meghan Markle se “auto invitó” al desfile de Balenciaga en París

Sin embargo, el sujeto dijo que el arma que usó durante el ataque en la Ciudad Judicial se la entregó su cómplice, de quien se desconoce su identidad.

Hasta el momento, la fiscalía capitalina ha confirmado la detención de una persona y el inicio de la carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Con mucha tristeza despedimos a nuestro querido amigo David Cohen. Nos duele en el alma tu partida repentina y dejas en nosotros el recuerdo de tu amistad, la pasión por tu profesión y el amor inquebrantable a tu familia. Te abrazamos hasta el cielo. Descansa en paz.🕊️ pic.twitter.com/s7i9duNjKb — Manuel Velasco (@VelascoM_) October 14, 2025

¿Qué pasó con el abogado David Cohen?

La Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México informó este martes que la víctima David Cohen, de 48 años, murió los primeros minutos de este martes luego de las heridas ocasionadas con un arma de fuego presuntamente accionada por Héctor "N", de 18 años.

Tras el ataque, el abogado especialista en juicios de amparo fue trasladado a un hospital privado en el que recibió atención médica, sin embargo, al paso de las horas en el último informe médico se reveló que había fallecido.

Revisa : Experto de Harvard predice que el 3I/ATLAS se revelará como una “nave extraterrestre” y liberará “mini sondas”

Sobre el presunto agresor, las autoridades dijeron que el sujeto permanece hospitalizado mientras se encuentra bajo custodia de la Policía de Investigación (PDI) tras lograrse su detención momentos después de los hechos.

Tras el ataque el senador y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, a través de sus redes sociales, condenó el atentado y exigió el esclarecimiento del caso, pero al confirmarse el deceso de su amigo envió sus condolencias a la familia y compartió una foto en la que aparecen juntos.

"Con mucha tristeza despedimos a nuestro querido amigo David Cohen. Nos duele en el alma tu partida repentina y dejas en nosotros el recuerdo de tu amistad, la pasión por tu profesión y el amor inquebrantable a tu familia. Te abrazamos hasta el cielo. Descansa en paz".