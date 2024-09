Viajar únicamente con equipaje de mano es de lo mejor que puedes hacer como viajero, pues puedes llevar tu maleta en la cabina del avión y es menos estorboso durante los trayectos.

El equipaje de mano puede ser una maleta de mano (carry on) o mochila cuyo contenido no supere los 10 kilos. No se documenta y sólo pasa la inspección en el arco de seguridad.

Viajar con equipaje de mano será una gran experiencia, siempre y cuando no cometas los siguientes errores. Toma nota.

1. Llevar más líquidos de lo permitido

Llevar líquidos en envases de más de 100 mililitros en el equipaje de mano está prohibido y puede traerte problemas al cruzar el filtro de seguridad del aeropuerto, pues probablemente te pedirán que los tires.

Los líquidos y geles en el equipaje de mano deben estar en recipientes de no más de 100 ml y colocados en una bolsa de plástico resellable de hasta 20 x 20 cm.

Puedes comprar botellas vacías para rellenar con líquidos o usar productos que ya vienen en envases pequeños. La cantidad total de líquidos no debe superar un litro por pasajero.

2. No invertir en una buena maleta

Si viajas continuamente, comprar una maleta con cierres expandibles, bolsas y compartimentos será una de tus mejores inversiones. Realmente hacen la diferencia a la hora de querer guardar más cosas, sin rebasar las dimensiones permitidas.

También se recomienda que la maleta sea de tela o de plástico resistente para que no se rompa al momento de ser manipulada por el personal del aeropuerto. Otra recomendación es que tu maleta tenga candado TSA.

3. No llevar ropa que combine

Si eres de los que necesita un atuendo diferente para cada día del viaje (incluyendo zapatos), será difícil hacer espacio en la maleta y seguro odias viajar con equipaje de mano.

Puedes empezar a empacar de manera más eficiente. Una buena estrategia es llevar ropa que se pueda combinar entre sí. Por ejemplo, solo lleva dos pares de zapatos: unos blancos y unos negros. O lleva un blazer o chaqueta que combine con todos tus conjuntos. Los colores neutros como blanco, negro y beige serán tus mejores aliados para lograrlo.

4. Llevar el “por si lo necesito”

Seguramente al empacar has dicho más de una vez “llevo esto por si lo necesito” y la realidad es que nunca lo ocupas. Para evitarlo, funciona agrupar las mudas de ropa que usarás por día para descartar lo que no necesites. Por ejemplo, no tiene mucho sentido llevar 6 pantalones si solamente vas cuatro días.

También pon todos tus artículos en la cama para que descartes lo que realmente no es necesario.

5. No acomodar tu ropa para optimizar espacio

No avientes tu ropa ni la dobles solamente a la mitad. Doblar tu ropa en rollitos puede hacer que ésta ocupe menos espacio en la maleta. Esta técnica funciona, en especial, con ropa ligera, como playeras, camisetas y trajes de baño. En los espacios que quedan libres puedes acomodar tu ropa interior.

Otro de los trucos más virales de TikTok consiste en poner la maleta de manera vertical e ir acomodando la ropa a manera de torre. Funciona para maximizar el espacio, en especial cuando guardas pantalones, suéteres y sudaderas, pues la ropa se comprime.

Guardar la ropa en bolsas siempre será útil para sacarle el máximo provecho al espacio. Formarás cubos compactos que se amoldan perfectamente a las maletas cuadradas.

Si llevas ropa de invierno (como chamarras gruesas, bufandas y gorros), será mejor comprar bolsas compresoras de ropa. Sacan todo el aire y realmente harán la diferencia en tu maleta. Búscalas como bolsas de almacenamiento al vacío.





6. No tener bolsas organizadoras para tus artículos

Tus artículos de higiene y tocador deberían ir en una bolsa con compartimentos para que puedas guardar tus cremas, maquillaje, pasta dental, cepillos y más. Son muy prácticas y fáciles de transportar. Incluso caben perfectamente en el artículo personal que subes al avión.

7. Pensar que no puedes llevar comida

Mucha gente piensa que no tiene permitido llevar comida en el equipaje de mano, pero esto no es así. Está prohibido llevar líquidos en empaques mayores a 100 mililitros, pero la comida en estado sólido no tiene restricciones.

Puedes llevar pan, dulces, chocolates, frutos secos, sándwiches, tortas, pizza, carne cocida, verduras y fruta. Se recomienda llevar comida no olorosa para no incomodar a los pasajeros, pero los alimentos sólidos sí están permitidos.

8. No llevar artículo personal

Tu equipaje de mano es solamente la maleta carry on. También puedes llevar una bolsa, mochila o portafolio que se conoce como artículo personal. Está permitido llevar tanto artículo personal como carry on, siempre y cuando el contenido de ambas no rebase los 10 kilogramos.

Aprovecha porque llevar ambas te ayudará a tener más espacio.