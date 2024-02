Si estás planeando un viaje a Estados Unidos en los próximos meses, los lineamientos sobre la documentación de equipaje, particularmente en aerolíneas americanas, suelen ser algo confusos, ya que las tarifas pueden variar acorde a tu destino o época en la que viajas, también puede cambiar dependiendo tu tipo de boleto/asiento en el avión. Es por ello que aquí te dejamos información actualizada sobre los distintos precios y objetos permitidos para llevar en tu maleta documentada, pues que si bien únicamente llevar equipaje de mano es la opción más económica, contar con espacio extra para llevar o traer cosas, nunca está de más.

¿Cómo diferenciar equipaje documentado del que puedo llevar conmigo en el avión?

Primero que nada, vale la pena entender la diferencia entre el equipaje de mano y la maleta documentada, puesto que en el caso de las cosas que puedes llevar contigo en el vuelo, por lo general, tienes derecho a una maleta de mano, las maletas/mochilas permitidas, no pueden exceder los 56 cm x 36 cm x 26 cm ni pasar los 10 kilos de peso, estas dimensiones son planeadas para el compartimento arriba de tu asiento o debajo del mismo, así como también lo tienes a un artículo personal como una bolsa o cartera que, por lo general, no puede exceder los 45 x 35 x 20 cm.

En el caso de las maletas documentadas, las medidas permitidas suelen ser: Largo: 71-81 cm (28-32 pulgadas ) Ancho: 43-51 cm (17-20 pulgadas) Profundidad: 26-30 cm (10-12 pulgadas). Y el peso, para clase ejecutiva no debe pasar las 70 lb / 32 kg, mientras que para clase turista, el peso permitido es de 50 lb / 23 kg.

¿Qué objetos debo documentar?

Puesto que los objetos permitidos para llevar contigo en el avión relacionados, por ejemplo, al aseo personal, líquidos, alimentos, entre otros, no pueden exceder los 100ml o deben ser comprados/adquiridos en las zonas duty free de los aeropuertos, muchas veces la mejor opción (sobre todo si tu viaje es durante un periodo de tiempo considerable), es documentar equipaje. Esto además de brindarte el espacio suficiente para objetos de este tipo, también te permite contar con la calma de que en dado caso que regreses con más cosas o con un objeto no permitido en maletas de mano, no tendrás ningún problema con tenerlo que dejar atrás.

Por lo tanto, algunos de los objetos permitidos que te recomendamos llevar en tu equipaje documentado son: ropa (pantalones, chamarras, etcétera), líquidos como desodorante, shampoo, jabón, cremas corporales, perfumes (que rebasen los 100ml), objetos que no están permitidos como las tijeras, herramientas multifuncionales, cortaúñas (si no tienen navaja, puedes llevarlos contigo sin problema), entre otros.

En el caso de los turistas, muchas veces, dependiendo tu destino, puedes querer llevar o traer recuerdos o regalos como chocolates, botellas de vino (entre otras bebidas que, además, no pueden ser más de 5 litros por pasajero), alguna artesanía, comida empaquetada, imanes, etcétera. Este tipo de objetos, además de que en su mayoría no suelen ser permitidos para llevar en equipaje de mano, suelen ser incómodos de transportar contigo, por lo que, sin duda, debes documentarlos. Además, no olvides el peso máximo permitido, ya que si se suele rebasar, por lo general, se debe pagar un monto extra.

Otros objetos que deben ser documentados son algunos más específicos como instrumentos musicales, equipo de alpinismo, tablas de surf, palos de golf, etcétera.

¿Cuánto cuesta documentar equipaje?

Es importante recordar que los precios a continuación, son los existentes al momento en el que publicamos esta nota, ya que habitualmente, estos pueden variar según diferentes periodos de tiempo o circunstancias. Aquí te dejamos los precios de algunas de las aerolíneas más usadas por los viajeros para ir a los Estados Unidos:

American Airlines: para vuelos Entre México, el Caribe (excepto Cuba y Haití), Centroamérica y EE. UU. (excepto Panamá) y EE. UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá o entre México, el Caribe (excepto Cuba y Haití) y Centroamérica (excepto Panamá), el costo por equipaje documentado es de 30 USD para boletos emitidos hasta el 19 de febrero de 2024 inclusive y de 35 USD para boletos emitidos a partir del 20 de febrero de 2024 inclusive.

United: Para vuelos entre México y Estados Unidos, a día de hoy, el costo por maleta documentada es de 35 USD o de 30 USD si tu pago es por adelantado. Para obtener más información al respecto, consulta el resto de la información en la página de Equipaje documentado.

Aeroméxico: Si bien aquí suele haber boletos que ya te incluyen un equipaje documentado, es importante revisar estos términos de tu viaje antes de hacer check in, por lo pronto, el precio de maletas documentadas extra al precio de tu boleto es de: 20 a 25 kg, 1 pza = 600 MXN, 2 pza = 1,100 MXN, 3 pzas = 3,600 MXN, 4-7 pzas = 4,000 MXN.

Delta: El precio por maleta varía acorde al momento de tu viaje y peso de la maleta, pero por lo general, en clase turista, va los 30 a los 35 USD.

Viva Aerobus: Maleta mediana (20 kg) extra a Nueva York o Chicago, 84 USD. A otros destinos: 28 - 62 USD. Maleta grande (25 kg) a Nueva York o Chicago, 100 USD. A otros destinos: 38 - 65 USD.

Además de estos consejos e información, te recomendamos darte una vuelta en nuestras diferentes notas sobre viajes a Estados Unidos para que prepares tu experiencia de la mejor forma posible. De igual manera, checa las paginas de las diferentes aerolíneas para revisar las últimas actualizaciones de las tarifas y las restricciones correspondientes.