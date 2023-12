Durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo aumenta el tránsito en los aeropuertos porque millones viajan para reunirse con sus familiares y amigos estas vacaciones.

Los pasajeros suelen viajar con alimentos, utensilios y regalos para las cenas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, deben recordar que hay restricciones para el equipaje de mano que deben respetarse incluso en estas fechas.

¿Qué es el equipaje de mano?

El equipaje de mano es aquel que puedes subir contigo a la cabina de pasajeros del avión. Puede ser una maleta de mano (carry on) o mochila cuyo contenido no supere los 10 kilos. No se documenta y sólo pasa la inspección en el arco de seguridad.

Pero, además de no rebasar los 10 kilos de peso, tu equipaje de mano o carry on debe cumplir con las dimensiones señaladas por tu aerolínea. Generalmente, las dimensiones máximas del equipaje de mano son: 56 x 36 x 23 cm.

¿Qué es lo que no se puede llevar en el equipaje de mano?

Por seguridad, hay ciertos objetos que no se pueden llevar en el equipaje de mano, como herramientas afiladas o de más de 7 pulgadas de largo, armas de fuego, cuchillos u objetos que pueden ser usados como armas como bates de béisbol.

Tampoco se pueden llevar envases de más de 100 mililitros con líquidos, geles y aerosoles.

Comida PROHIBIDA y permitida en el equipaje de mano de avión

En este sentido, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dice que antes de llevar tu comida favorita al aeropuerto para la celebración de Navidad o Año Nuevo, es importante pensar en cómo vas a transportarla en el avión.

La mayoría de los alimentos se pueden transportar en el equipaje de mano del avión, pero hay algunos que deberán transportarse en el equipaje documentado.

La TSA propone pensarlo así: Si es un artículo sólido, entonces puede pasar en equipaje de mano. Sin embargo, si puedes derramarlo, esparcirlo, rociarlo, bombearlo o verterlo, y va en un envase mayor a 100 mililitros, entonces debe ir en el equipaje documentado.

“También es importante recordar la seguridad alimentaria almacenándolos adecuadamente mientras viaja para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Si necesita mantener los artículos fríos durante su viaje, se permiten bolsas de hielo, pero deben estar congeladas y no derretidas cuando pasen por el control de seguridad”, señalan.

Comida permitida en el equipaje de mano esta Navidad y Año Nuevo

Pastel de frutas Galletas, pasteles, tartas. Bombones Bastones de caramelo y dulces. Cestas de frutas y nueces. Especias. Jamón (congelado o cocido).

Comida con restricciones en el equipaje de mano esta Navidad y Año Nuevo

Estos alimentos pueden llevarse en el equipaje de mano, siempre y cuando vayan en envases de 100 mililitros o menores. Si su envase es mayor a 100 mililitros, entonces están prohibidos y deben mandarse al equipaje documentado.