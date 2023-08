Las aerolíneas cada vez implementan más cuotas por equipaje y, si quieres viajar a bajo costo, es importante que planees a conciencia la tarifa que vas a comprar para viajar en avión.

Algunas aerolíneas tienen una “Tarifa Zero”. Ésta te permite viajar únicamente con un artículo personal a cambio de precios bajos, pero no incluye el equipaje de mano, también conocido como carry on.

Si compraste Tarifa Zero y por alguna razón llevas una mochila o maleta que no califique como artículo personal, te cobrarán más.

¿Cómo saber si mi mochila cuenta como equipaje de mano o artículo personal?

Una maleta califica como artículo personal o equipaje de mano, dependiendo de sus medidas.

Artículo personal:

El artículo personal es aquel que puedes subir a la cabina y debe caber debajo del asiento frente a ti. Como una maleta carry on no cabe debajo del asiento, generalmente son bolsas de mano, mochilas, portafolios y bolsas de laptop. Es gratis en todas las aerolíneas.

Piensa muy bien en qué mochila presentarás como artículo personal ante el personal de la aerolínea, pues si tu tarifa es la más baja sólo te permitirán pasar una cosa. Por ejemplo, es mejor llevar una mochila con compartimentos y meter ahí una laptop que llevar sólo el portafolio de laptop donde ya no podrás guardar más cosas.

Diferencias entre el artículo personal, equipaje de mano y maleta documentada

Estas son las medidas del artículo personal en las principales aerolíneas de México.

Aeroméxico: Son maletas con o sin ruedas cuyas dimensiones no rebasen los 55 cm x 40 cm x 25 cm. (21.5 x 15.7 x 10 pulgadas).

Viva Aerobús: 45 cm de largo x 35 cm de alto x 20 cm de ancho.

Volaris: 45 cm de largo x 35 cm de alto x 20 cm de ancho (debe caber debajo del asiento frente a ti). Por ejemplo: bolsas de mano, portafolios o portalaptop.

Equipaje de mano:

El equipaje de mano también puedes subirlo contigo a la cabina de pasajeros. Puede ser una maleta de mano (carry on) o mochila cuyo contenido no supere los 10 kilos. No se documenta y sólo pasa la inspección en el arco de seguridad.

Pero, además de no rebasar los 10 kilos de peso, tu equipaje de mano o carry on debe cumplir con las dimensiones señaladas por tu aerolínea.

La tarifa básica en Aeroméxico incluye un equipaje de mano y un artículo personal. Foto: iStock

Esto es lo que marcan las principales aerolíneas mexicanas y estadounidenses.

Aeroméxico: El equipaje de mano son maletas con o sin ruedas cuyas dimensiones no rebasen los 55 cm x 40 cm x 25 cm. (21.5 x 15.7 x 10 pulgadas).

Viva Aerobús: La maleta de mano no debe superar las dimensiones máximas de 55 cm de alto x 40 cm de largo y 25 cm de ancho, tomando en cuenta asas y ruedas.

Volaris: Dimensiones máximas del equipaje de mano 55 x 40 x 25 cm.

Delta: Las dimensiones máximas del equipaje de mano son: 56 x 36 x 23 cm.

American Airlines: El equipaje de mano no debe exceder los 56 x 36 x 23 cm.

Recuerda que no puedes llevar líquidos en envases mayores a 100 mililitros ni en el artículo personal ni en el equipaje de mano.

Una vez que ya tengas claras las dimensiones de tu equipaje, puedes ir al aeropuerto con la tranquilidad de que no te cobrarán más dinero.