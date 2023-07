Llegaron las vacaciones y eso también implica empacar maletas. Es importante que si vas a viajar por avión tengas en cuenta las diferencias de equipaje, pues algunas maletas pueden subirse a la cabina del avión y otras no.

Básicamente, el equipaje se divide en tres:

1) Artículo personal: Es aquel que puedes subir a la cabina y debe caber debajo del asiento frente a ti. Generalmente son bolsas de mano, mochilas, portafolios y bolsas de laptop. Es gratis en todas las aerolíneas. No se permiten líquidos ni geles en envases superiores a 100 ml.

2) Equipaje de mano o carry on: El equipaje de mano también puedes subirlo contigo a la cabina de pasajeros. Puede ser una maleta de mano (carry on) o mochila cuyo contenido no supere los 10 kilos. No se documenta y sólo pasa la inspección en el arco de seguridad. No se permiten líquidos ni geles en envases superiores a 100 ml.

3) Equipaje documentado: Es aquel que va dentro de la zona de carga del avión. Tienes que dejarlo en los mostradores de la aerolínea con la que viajas; ahí le colocan etiquetas de identificación y lo recoges en la zona de reclamo de equipaje cuando llegas a tu destino.

Por lo general, cada pasajero puede llevar hasta 23 o 25 kilos de equipaje documentado, pero por un costo extra algunas aerolíneas permiten llevar más maletas.

10 cosas que SIEMPRE deberías llevar en tu equipaje de mano en el avión

Como lo explicamos, el equipaje de mano es aquel que puedes llevar contigo en la cabina del avión. Es importante que siempre lleves una mochila o carry on contigo porque hay objetos que pueden mejorar tu viaje a bordo y porque hay otros que es un riesgo de seguridad mandarlos al equipaje documentado.

Documentos de viaje

Siempre lleva tu visa, pasaporte u otros documentos de viaje contigo en la cabina. Los necesitarás para pasar al filtro de seguridad y posteriormente para abordar. Guárdalos en un sobre con cierre para evitar tirarlos y perderlos.

Nunca guardes tus documentos de viaje en el equipaje documentado, pues si la maleta se pierde sería fatal.

Pila portátil

Una pila portátil es de las mejores compras que puedes hacer, sobre todo cuando tu vuelo es largo. Lo ideal es siempre salir de casa hacia el aeropuerto con el 100% de batería, pero es común que mientras esperas tu vuelo el celular se descargue (más si se retrasa el abordaje).

Conectar tu celular a la batería externa permitirá que llegues con pila a tu destino y puedas usar aplicaciones de servicios de taxis, mapas o simplemente hacer esas llamadas que necesites.

Medicamentos

Si sufres de una enfermedad recurrente, te mareas o tomas medicamentos, es importante que los guardes en el equipaje de mano. Si por alguna razón tu maleta se pierde, será difícil y costoso reemplazarlos lejos de casa.

Dinero y artículos valiosos

Lleva tu dinero en tu bolsa de mano o en la maleta que sí subes a cabina. Lo mismo aplica para tus tarjetas de crédito y débito. También lleva contigo en el avión tus joyas y artículos valiosos (por valor monetario o sentimental).

Laptop, cámara y celulares

Está permitido llevar cámaras fotográficas, laptops y smartphones en el equipaje de mano. Sólo asegúrate de que no tengan baterías de litio.

No guardes estos objetos en el equipaje documentado porque perderás mucho dinero en caso de que se extravíen y la información que guardan es muy importante para ti, así que lo mejor es no arriesgarse.

Snacks

Está permitido llevar comida sólida en el equipaje de mano. Así que siempre es buena idea empacar snacks, sobre todo cuando viaja en aerolíneas de bajo costo donde toda la comida ya tiene un costo.

Una muda de ropa

El riesgo de que se pierda o retrase tu maleta es bajo, pero siempre es bueno llevar una muda de ropa por si llegas a necesitarla en caso de que pase.

Cepillo y pasta de dientes

Se recomienda siempre llevar cepillo y pasta dental para mantener tu higiene en el avión y por si se pierde la maleta.

Chamarra ligera o suéter

El aire en la cabina del avión siempre es más frío. Te sugerimos llevar una chamarra ligera (aún cuando es temporada de calor) para que no pases frío. A veces es más fácil dormir cuando estamos más abrigados.

Audífonos

Es mejor llevar los propios porque la entrada de tu celular puede ser distinta y no embonar con los audífonos que dan las aerolíneas. Con ellos puedes aislar el ruido o disfrutar mejor del entretenimiento que descargues antes.