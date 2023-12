¿Te vas de vacaciones? Si vas a viajar únicamente con equipaje de mano probablemente tienes dudas sobre qué artículos puedes llevar y cuáles están prohibidos.

El equipaje de mano es aquel que puedes subir contigo a la cabina de pasajeros del avión. Puede ser una maleta de mano (carry on) o mochila cuyo contenido no supere los 10 kilos. No se documenta y sólo pasa la inspección en el arco de seguridad.

Pero, además de no rebasar los 10 kilos de peso, tu equipaje de mano o carry on debe cumplir con las dimensiones señaladas por tu aerolínea. Generalmente, las dimensiones máximas del equipaje de mano son: 56 x 36 x 23 cm.

Por seguridad, hay ciertos objetos que no se pueden llevar en el equipaje de mano, como herramientas afiladas o de más de 7 pulgadas de largo, armas de fuego, cuchillos u objetos que pueden ser usados como armas como bates de béisbol.

Tampoco se pueden llevar envases de más de 100 mililitros con líquidos, geles y aerosoles.

Sin embargo, hay otros objetos que se pueden llevar, pero los pasajeros no lo saben.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) informó cuáles son los 5 artículos que causan más dudas en el equipaje de mano de avión y aclara si se pueden llevar.

1. Máquinas de afeitar

Máquinas de afeitar: se permite la máquina en el equipaje de mano, pero las cuchillas u hojas de afeitar deben llevarse en el equipaje documentado porque son “fáciles de quitar”. Lo mismo aplica para navajar suelta.

Rastrillos desechables: sí pueden llevarse en el equipaje de mano. Aplica para los que son completamente desechables (mango y todo) y para los que se reemplazan con cartuchos.

2. Baterías

Baterías permitidas en equipaje de mano:

Pilas alcalinas de pila seca; pilas típicas AA, AAA, C, D, 9 voltios, tamaño botón, etc. Baterías recargables de celda seca como Níquel Metal Hidruro (NiMH) y Níquel Cadmio (NiCad). Arrancadores con baterías de iones de litio. Baterías de iones de litio . Baterías de iones de litio de tamaño consumidor. Este tamaño cubre baterías AA, AAA, de 9 voltios, para teléfonos celulares, PDA, cámaras, videocámaras, Gameboy y computadoras portátiles estándar. Hasta dos baterías de iones de litio más grandes (más de 8 gramos, hasta 25 gramos de contenido de litio equivalente por batería) en el equipaje de mano. Baterías de metal litio. Estas baterías se utilizan a menudo con cámaras y otros dispositivos electrónicos personales pequeños.

Baterías prohibidas:

Las baterías de automóvil, las baterías húmedas o las baterías derramables están prohibidas tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado. Las baterías de litio de repuesto (tanto de metal de litio como de iones de litio/polímero) están prohibidas en el equipaje facturado.

3. Maquillaje

Los aeropuertos operados por la TSA en Estados Unidos prohíben llevar envases de más de 100 ml en el equipaje de mano con geles, líquidos y aerosoles. Esta regla aplica para el maquillaje. Así que no puedes llevar maquillaje líquido que supere esa cantidad.

Se permite maquillaje en forma sólida o en polvo en el equipaje de mano y facturado sin limitaciones de cantidad o tamaño.

Recomendamos que al viajar cambies tus líquidos o aerosoles a su presentación sólida. Por ejemplo: Mejor desodorante en barra y no en aerosol; labial en barra y no líquido. Lleva toallitas desmaquillantes y no en su presentación líquida. Prefiere los delineadores de ojos sólidos. Esto te ahorrará espacio para líquidos que sí son necesarios como cremas y perfumes.

Que tu maquillaje vaya en envases de vidrio o plástico es irrelevante a la hora de la revisión. Es lo mismo.

4. Shampoo

Se permite en envases menores a 100 mililitros.

5. Desodorantes

Los desodorantes sólidos y en polvo están permitidos en el equipaje de mano y no están limitados en tamaño. Desodorantes líquidos y en gel se permiten en envases menores a 100 mililitros.