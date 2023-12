Una de las cosas más importantes al viajar por avión es verificar qué paquete de vuelo compraste. Las tarifas más bajas para viajar en avión no incluyen equipaje documentado y algunas tampoco permiten llevar carry on de 10 kilos.

Muchas tarifas “zero” sólo permiten a sus pasajeros llevar un artículo personal pero, ¿qué es?

¿Qué es el artículo personal al viajar en avión?

El artículo personal es aquel que puedes subir a la cabina y debe caber debajo del asiento frente a ti. Como una maleta carry on no cabe debajo del asiento, generalmente son bolsas de mano, mochilas, portafolios y bolsas de laptop. Es gratis en todas las aerolíneas.

Piensa muy bien en qué mochila presentarás como artículo personal ante el personal de la aerolínea, pues si tu tarifa es la más baja sólo te permitirán pasar una cosa.

Por ejemplo, es mejor llevar una mochila con compartimentos y meter ahí una laptop que llevar sólo el portafolio de laptop donde ya no podrás guardar más cosas.

Medidas del artículo personal en el avión

Aeroméxico: Son maletas con o sin ruedas cuyas dimensiones no rebasen los 55 cm x 40 cm x 25 cm. (21.5 x 15.7 x 10 pulgadas).

Viva Aerobús: 45 cm de largo x 35 cm de alto x 20 cm de ancho.

Volaris: 45 cm de largo x 35 cm de alto x 20 cm de ancho (debe caber debajo del asiento frente a ti). Por ejemplo: bolsas de mano, portafolios o portalaptop.

Si viajo con artículo personal, ¿todavía puedo llevar carry on?

Esto dependerá de tu tarifa de vuelo o aerolínea. La tarifa zero no te dejará subir carry on, pero la tarifa básica sí y con la plus puedes llevar hasta equipaje documentado. Por eso es importante revisar cuál quieres antes de viajar y te evitarás cobros extra por equipaje en el aeropuerto.

¿Qué está prohibido llevar en el artículo personal?

Prácticamente lo mismo que en el equipaje de mano.

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Están prohibidas todas las armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas que puedan utilizarse para causar lesiones graves o causar daños a las aeronaves, como sierras, taladros o pistolas de clavos.

También están prohibidos objetos que puedan utilizarse para golpear y causar lesiones graves, como bates de béisbol y softbol. Palos, tales como porras de policía, cachiporras y clavas.

Recuerda que está permitido llevar laptops, smartphones, tablets, cargadores, cámaras fotográficas y otros dispositivos electrónicos en tu equipaje de mano. La única condición es que no usen baterías de litio.

Si compraste perfumes, alcohol u otros líquidos en el área de duty free sí puedes llevarlos en el artículo personal aún cuando sobrepasen los 100 ml. Sólo asegúrate de que tu vuelo sea directo y no hagas conexión, pues al ingresar a otra sala para un nuevo vuelo ya vuelven a aplicar las restricciones.