Un pasajero fue captado mientras intentaba pasar la seguridad del Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida, Estados Unidos, con una almohada “falsa” para no pagar equipaje de avión.

A través de redes sociales, una usuaria identificada como Natasha Organic, publicó un video que muestra a un joven entablar una conversación con el personal de una aerolínea, debido a un contratiempo con su equipaje.

LEER MÁS: Maluma compra cervezas en Oxxo de Monterrey y el cajero lo confunde; "te pareces a Maluma". VIDEO

De acuerdo con sus declaraciones, el pasajero intentó engañar a los trabajadores al asegurar que su funda era real y no una almohada llena de ropa, sin embargo, el personal no le creyó.

“Está diciendo que era simplemente una funda de almohada y el tipo estaba como, hermano, todos pueden ver que no es una maldita almohada”, comentó.

Tras segundos de conversación, los empleados intentaron llegar a un acuerdo con el cliente para evitar que perdiera su vuelo, pero el pasajero se negó a pagar el total del equipaje e insistió en abordar sin el permiso, por lo que fue escoltado por la policía.

“Hermano, retrocede, te dimos una oportunidad y no la pagaste. Terminaron llamando a la policía por él y terminó siendo escoltado”, indicó.

LEER MÁS: ¿Cómo elegir la mejor? Profeco lanza recomendaciones para comprar la mejor maleta de viaje

La usuaria que compartió el video, señaló que los hechos ocurrieron porque el implicado siguió un truco de internet para no pagar el equipaje e hizo un llamado para que las personas “dejen de escuchar a internet”.

Además, distintos usuarios expresaron sus opiniones sobre el caso e indicaron sentir “ansiedad” ante la posible prohibición de almohadas en las aerolíneas por los trucos virales que se popularizaron en redes sociales.

“El aeropuerto es el único lugar donde me aseguro de ser un ciudadano modelo. ¿La gente no tiene miedo de los delitos graves y de la lista de exclusión aérea?”, “Yo si viajo con mi almohada no le meto ropa ni nada y espero no las vayan a cancelar”, comentaron.

¿Cuál es el truco viral de la almohada?

Gran cantidad de aerolíneas permiten que los pasajeros ingresen a los aviones con una almohada para su descanso y no se solicita un pago adicional por la pertenencia, por ello, en redes sociales se viralizó un “truco” para evitar pagar por el equipaje en vuelos largos.

Consiste en retirar el relleno convencional de las almohadas o comprar una funda vacía, para llenarla con ropa y ahorrar el dinero del equipaje. En plataformas como TikTok, distintos usuarios comparten sus casos de “éxito” al viajar con el “hack” y señalan “no tener problemas” con la seguridad.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.