La Semana Santa es una época perfecta para desconectar y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, empacar puede ser un desafío. Aquí te compartimos los mejores consejos para preparar la maleta ideal y asegurarte de que no tener problemas en el aeropuerto.

Tipos de equipaje

Artículo personal: Debe caber debajo del asiento frente a ti. Ejemplos incluyen bolsas de mano, mochilas, portafolios y bolsas de laptop.

Equipaje de mano: Maletas de mano (carry on) o mochilas cuyo contenido no supere los 10 kilos.

Equipaje documentado: Va en la zona de carga del avión. Debes dejarlo en los mostradores de la aerolínea y recogerlo en la zona de reclamo de equipaje. Generalmente, cada pasajero puede llevar hasta 25 kilos, aunque algunas aerolíneas permiten más por un costo adicional.

Qué no empacar en el equipaje documentado

Evita empacar estos artículos en tu equipaje documentado por seguridad:

Objetos de valor (dinero en efectivo, joyas, aparatos electrónicos caros).

(dinero en efectivo, joyas, aparatos electrónicos caros). Artículos críticos (medicamentos, llaves, pasaporte, documentos comerciales).

(medicamentos, llaves, pasaporte, documentos comerciales). Artículos irremplazables (reliquias, fotos originales).

(reliquias, fotos originales). Artículos frágiles (considera enviarlos por adelantado o envolverlos cuidadosamente).

(considera enviarlos por adelantado o envolverlos cuidadosamente). Productos perecederos .

. Artículos urgentes: Para evitar problemas si tu equipaje documentado se retrasa, lleva los artículos necesarios para las primeras 24 horas en tu equipaje de mano.

Maletas con candado TSA

Prefiere maletas con candado TSA para facilitar la inspección por parte de los oficiales de aduanas de Estados Unidos. Si usas un candado no aprobado, pueden romperlo.

Etiqueta con datos personales

Coloca una etiqueta en el exterior de tu maleta con tus datos personales (nombre, dirección y número de teléfono) para evitar confusiones en la zona de reclamo de equipaje.

Regla de líquidos en el equipaje de mano

Los líquidos y geles deben estar en recipientes individuales de no más de 100 ml y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable de no más de 20 x 20 cm. La cantidad total de líquidos no debe superar un litro por pasajero.

Comida permitida en el equipaje de mano

Sin restricciones:

Comida para bebé (fórmula, leche materna, jugo).

Pan, dulces, cereal, queso sólido, chocolate sólido, café en grano o molido, carnes, mariscos y vegetales cocidos sin líquido, galletas, frutas secas, huevos frescos, goma de mascar, nueces, comida para mascotas sólida, tartas y pasteles, pizza, polvos proteicos y energéticos, sal, bocadillos sólidos, alimentos sólidos, especias secas, bolsas de té secas.

En envases menores a 100 ml:

Bebidas alcohólicas, agua embotellada, queso cremoso, chocolate líquido, café líquido, dips y untables cremosos, salsa, miel, hummus, helado, mermelada y jalea, jugos, aceites y vinagres, mantequilla, aderezo para ensaladas, refresco, sopas, yogur.

Medicamentos en el equipaje de mano

La mayoría de los medicamentos pueden transportarse en el equipaje de mano. La FDA recomienda llevar una receta válida o una nota del médico si se trata de medicamentos que solo se expiden con receta. Los medicamentos deben estar en su envase original con las instrucciones del médico impresas en el frasco.

Si no tienes el envase original, lleva una copia de la receta o una carta del médico explicando tu condición y la necesidad del medicamento. No traigas más de un suministro para 90 días.