El Mundial de Futbol 2026 está a la vuelta de la esquina, y Estados Unidos se prepara para recibir a miles de aficionados en 11 de sus ciudades más emblemáticas.

Si vas a asistir a la Copa del Mundo en la Unión Americana, te presentamos las ciudades anfitrionas y las atracciones que no te puedes perder para que este viaje no solamente te haga disfrutar de los mejores partidos de futbol, sino que también sea una ventana a experiencias turísticas inolvidables.

Atlanta

Las actividades favoritas de los viajeros son: visitar el impresionante acuario, el zoológico, el Jardín Botánico y el único Museo de Coca-Cola, sí, la bebida. No puedes perderte sus festivales de jazz, helado y cerveza.

Además visita el High Museum of Art, no te pierdas el Sitio Histórico Nacional Martin Luther King Jr. y el Parque Olímpico Centenario.

Boston

Boston es una ciudad vibrante y rica en historia. El Freedom Trail es una ruta histórica que recorre 16 sitios de importancia nacional, incluyendo Boston Common, la Casa de Estado de Massachusetts, la Iglesia de Park Street, Faneuil Hall y el Monumento de Bunker Hill. Otro lugar destacado es el Museum of Fine Arts.

Además, el Fan Pier es uno de los destinos costeros más codiciados. El New England Aquarium es líder mundial en exploración y conservación marina. No te pierdas el histórico Boston Common, fundado en 1634, y el emblemático Fenway Park, hogar de los Boston Red Sox. Finalmente, Quincy Market ofrece una experiencia culinaria única.

Dallas

Uno de los lugares más destacados es el Arboreto y Jardín Botánico de Dallas, reconocido como uno de los mejores del mundo. Blues Alley en el vecindario Deep Ellum es una galería de arte al aire libre y otra atracción imperdible es la Reunion Tower, un mirador de 171 metros de altura.

Dallas también tiene una vibrante escena gastronómica y numerosos museos que enriquecen la experiencia de cualquier visitante.

Houston

Uno de los destinos más populares es el Space Center Houston. El Museo de Ciencias Naturales de Houston también es una visita obligada y, para los amantes del arte, el Museo de Bellas Artes de Houston ofrece una colección diversa.

El Parque Hermann es perfecto para disfrutar de la naturaleza y el Distrito de los Museos es otro punto destacado, con más de 19 museos que ofrecen una rica experiencia cultural y educativa. Prueba su guía de restaurantes y asiste a numerosos eventos deportivos que hay en la ciudad.

Kansas City

En Kansas City tienes que ir al Museo y Memorial Nacional de la Primera Guerra Mundial, al Museo de Arte Nelson-Atkins y al Distrito de Crossroads Arts, un lugar ideal para explorar galerías de arte, disfrutar de música en vivo y experimentar la vibrante escena cultural.

Si vas en familia opta por el Zoológico de Kansas City, el Parque Loose con espacios verdes para paseos y picnics, además del City Market. Hay diversas rutas de cerveza artesanal en la ciudad.

Los Ángeles

Los Ángeles es una ciudad llena de atracciones icónicas que no te puedes perder. Uno de los lugares más destacados es el J. Paul Getty Museum, ubicado en las colinas de Brentwood. Otro sitio imperdible es el Observatorio Griffith, que ofrece vistas espectaculares de la ciudad y del universo.

Además, no puedes dejar de visitar Santa Monica, donde el muelle y sus atracciones te brindarán una experiencia inolvidable.Para los amantes del cine, Universal Studios Hollywood es una parada obligatoria, con atracciones basadas en películas populares como Harry Potter y Jurassic World. Finalmente, Venice Beach te ofrece un ambiente bohemio con patinadores, artistas y una playa perfecta.

Miami

Disfruta del sol y la arena en South Beach, explora el arte callejero en Wynwood Walls y pasea por el distrito Art Deco en Miami Beach. Para una experiencia única, visita los Everglades y haz un tour en hidrodeslizador.

Nueva York/ Nueva Jersey

La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos y un símbolo de libertad y esperanza. Puedes tomar un ferry desde Battery Park para llegar a Liberty Island y disfrutar de vistas espectaculares de Manhattan. Otro lugar emblemático es el Empire State Building, donde puedes subir al mirador. Además, el Puente de Brooklyn ofrece una experiencia única con vistas fascinantes del skyline de Nueva York.

El Museo Metropolitano de Arte (Met) es una visita obligada para los amantes del arte, con colecciones que abarcan más de 5,000 años de historia. No te pierdas el Top of the Rock en el Rockefeller Center, que ofrece vistas clásicas de Central Park. Para una experiencia educativa y fascinante, el Museo Americano de Historia Natural es uno de los más importantes del mundo.

Philadelphia

Comienza tu visita en el Independence Hall, donde se firmó la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Ve al Museo de la Revolución Americana y para los foodies está Reading Terminal Market.

Siempre se recomienda ir al Museo de Arte de Philadelphia, famoso por sus escaleras que aparecen en las películas de Rocky. Para los amantes de la ciencia, el Instituto Franklin ofrece exhibiciones interactivas y un planetario.

Seattle

Uno de los destinos más emblemáticos es el Space Needle, una torre de observación que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. Justo al lado, el Chihuly Garden and Glass con una colección de obras de vidrio.

Para los amantes de la naturaleza, una visita al Parque Nacional del Monte Rainier es imprescindible. Reserva un espacio para ir al Museo de la Cultura Pop.

San Francisco

El lugar más emblemático es el Puente Golden Gate, donde puedes disfrutar de vistas espectaculares y paseos en bicicleta. En su parque hay actividades al aire libre, con jardines, museos. No te pierdas la oportunidad de visitar Alcatraz, la famosa prisión en una isla.

Ve al Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) y pasea por Fisherman's Wharf y ve el Museo de Cera Madame Tussauds con tu familia. District Mission es conocido por sus murales vibrantes y su escena gastronómica diversa.