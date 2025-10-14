El reconocido chef británico Gordon Ramsay se prepara para conquistar el paladar de los visitantes de Disneyland Resort en California con la apertura de su nuevo restaurante: Gordon Ramsay at The Carnaby.

Este gastropub, que se ubicará en el extremo oeste del Downtown Disney District, promete llevar la esencia de la vibrante Carnaby Street de Londres de los años 60 al corazón del complejo turístico más famoso del mundo.

El restaurante estará justo encima del nuevo Earl of Sandwich, actualmente en construcción, y ofrecerá una experiencia culinaria que combina el estilo retro británico con la sofisticación moderna.

Con interiores lujosos, dos terrazas al aire libre y un bar animado, The Carnaby será un espacio ideal tanto para cenas íntimas como para reuniones sociales.

Gordon Ramsay en Disneyland. Foto: Cortesía Disneyland Latino

Gordon Ramsay ha prometido un ambiente lleno de energía, música de primera y una atmósfera que evoque la época dorada del Londres más cool.

En cuanto al menú, los comensales podrán disfrutar de una selección de platillos británicos clásicos reinterpretados con el sello del chef Ramsay. Entre los imperdibles estarán su famoso beef Wellington, el tradicional fish and chips y un irresistible pudín de toffee pegajoso.

Además, el restaurante contará con una cuidada carta de vinos, cervezas artesanales y cócteles de autor inspirados en los pubs londinenses.

La experiencia no se limitará a la comida. En noches selectas, The Carnaby ofrecerá música en vivo con presentaciones temáticas que capturan la energía de los años 60, convirtiéndolo en un destino ideal para quienes buscan una velada completa de gastronomía y entretenimiento.

Esta propuesta se suma a la creciente oferta de alta cocina en Downtown Disney, donde ya destacan nombres como Carlos Gaytán y Joe Isidori.

Con acceso libre al público, sin necesidad de boleto para los parques, Downtown Disney District se consolida como un punto de encuentro gastronómico y cultural.

La llegada de Gordon Ramsay no solo eleva el nivel culinario del lugar, sino que también refuerza su atractivo como destino imperdible para locales y turistas.