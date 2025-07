Anaheim, California, siempre es un destino que complace a los visitantes con buenos restaurantes, hoteles de gran categoría y entretenimiento de primer nivel. Sin embargo, este 2025, tu visita será extra especial con el festejo del 70 aniversario de Disneyland Resort.

El icónico resort de Anaheim celebra su 70 aniversario con una serie de eventos, espectáculos y sorpresas que prometen hacer de cada visita una experiencia inolvidable.

Los actores Jorge Blanco y Stephie Caire dieron a conocer las novedades del 70 aniversario de Disneyland durante un evento organizado por Visit Anaheim en la Ciudad de México, el pasado viernes 18 de julio.

Con una audiencia atenta en Animation Café, las celebridades contaron –de primera mano– su experiencia en la celebración, llamándola “el mejor plan para hacer en Anaheim este 2025”.

Stephie Caire, famosa por su interpretación de Stephie en High School Musical, hizo énfasis en la colorida decoración del aniversario. Se podrá ver un medallón con el número 70 en el Castillo de la Bella Durmiente y decenas de banderines por todas las áreas de Disneyland y Disney California Adventure, los dos parques del complejo.

Jorge Blanco destacó que, desde su apertura en 1955, Disneyland ha sido un símbolo de magia y felicidad infinita. Y eso se podrá vivir al máximo nivel durante los festejos, pues regresan los desfiles Better Together y Paint the Night.

Los embajadores de Disneyland y Anaheim amaron The Celebrate Happy Cavalcade, un nuevo desfile para el 70 aniversario. Es dirigido por Mickey Mouse y algunos de sus amigos, incluidos Duffy, ShellieMay, Max, Princesas Disney y héroes. Todos llevan sus trajes del 70 aniversario y se presenta la canción oficial de la celebración: Celebrate Happy, interpretada por los Jonas Brothers.

Disneyland 70 aniversario.

Estos son los eventos que podrás disfrutar en el 70 aniversario de Disneyland Resort, que se celebrará en Anaheim hasta el verano de 2026.

Decoración especial y nuevos atuendos para Mickey y Minnie

Disneyland Resort está celebrando su 70 aniversario con una ambientación festiva que transforma cada rincón del parque. Main Street U.S.A. se ha vestido de gala con banderines y adornos en tonos rosados, azules y dorados, colores elegidos para transmitir alegría, celebración y un toque de elegancia.

El Castillo de la Bella Durmiente luce un medallón dorado conmemorativo que resalta su majestuosidad, mientras que el jardín de entrada ha sido cuidadosamente decorado para dar una cálida bienvenida a los visitantes desde el primer paso. Además, Mickey y Minnie se han unido a la celebración con nuevos trajes festivos, diseñados especialmente para esta ocasión histórica.

Disneyland 70 aniversario.

Bocadillos temáticos para celebrar los 70 años de Disneyland

Como parte de las celebraciones por el 70 aniversario, Disneyland ha lanzado una deliciosa colección de snacks conmemorativos que no te puedes perder. Entre las novedades destaca una dona decorada con cereal inspirada en Mickey, especialmente creada para esta ocasión. También podrás disfrutar de unos macarons temáticos que rinden homenaje a los simpáticos marcianitos de Toy Story, además de los clásicos churros con un toque especial y el refrescante cóctel The Miss Daisy.

Para los coleccionistas, hay palomeras exclusivas en color azul, perfectas para llevarte un recuerdo único de esta histórica celebración.

Wondrous Journeys

Después de su éxito durante la celebración Disney 100, el show Wondrous Journeys vuelve a iluminar Main Street con una espectacular proyección que recorre las películas más queridas de Walt Disney Animation Studios. El espectáculo inicia con Mickey y da paso a personajes entrañables como las princesas Disney, Winnie Pooh, el Jorobado de Notre Dame, Moana y Mirabel de Encanto.

Gracias al mapping envolvente en toda la zona, los visitantes pueden disfrutarlo desde una vista panorámica que lo hace aún más impactante. El show incluye 18 canciones, entre ellas “Dos Oruguitas” interpretada en español por Sebastián Yatra, lo que añade un toque emotivo para el público latino. Como sorpresa final, Baymax sobrevuela los cielos del parque.

70 aniversario de Disneyland

World of Color – Happiness: un espectáculo que celebra las emociones

El nuevo show nocturno de Disneyland, World of Color – Happiness, está inspirado en la alegría, una emoción que Walt Disney siempre quiso transmitir a sus visitantes. El espectáculo combina fuentes danzantes, luces, láseres y efectos de niebla, creando una experiencia visual envolvente.

Los protagonistas son las emociones de Intensamente, incluyendo a Ansiedad, mostrando que todas son parte esencial de la felicidad. La narrativa se acompaña de proyecciones de escenas icónicas de películas Disney y una selección musical de 18 canciones, entre ellas “Dos Oruguitas” en español, interpretada por Sebastián Yatra.

Como detalle interactivo, cada noche los visitantes pueden votar desde la app de Disneyland por la emoción que desean destacar en el show.

Disneyland 70 aniversario.

Tapestry of Happiness: una carta visual a los 70 años de Disneyland

Como parte de las celebraciones del 70 aniversario, Disneyland presenta Tapestry of Happiness, un espectáculo de proyección sobre la fachada de it’s a small world que rinde homenaje a siete décadas de magia. A través de un mosaico de imágenes, se reviven momentos icónicos de atracciones, personajes y experiencias que han marcado a generaciones de visitantes.

El show combina música, luces y efectos especiales para crear una atmósfera envolvente. En el centro de esta experiencia está la canción original “Celebrate Happy”, compuesta especialmente para esta ocasión, junto con melodías clásicas que evocan nostalgia y alegría.

Puede disfrutarse en noches seleccionadas en Disneyland Park, con funciones a las 22:00, 22:15 y 22:30 horas, dependiendo del día.

70 aniversario de Disneyland

Desfiles del 70 aniversario

Better Together: A Pixar Pals Celebration!

Regresa tras su éxito en Pixar Fest 2024.

Se presenta en Disney California Adventure.

Incluye personajes de Red, Soul, UP, Intensamente, Los Increíbles, Toy Story y Coco.

Tiene una duración de 25 minutos y se realiza dos veces al día: 14:30 y 17:00 horas.

Disneyland 70 aniversario.

Paint the Night

Desfile nocturno en Disneyland Park con más de un millón de luces LED.

Incluye carrozas de Peter Pan, Aladdin, Cars, La Sirenita, Frozen, Bella, Minnie y Mickey.

Se presenta en horarios de 20:45 y 22:45 horas.

Disneyland Californa Resort.

The Celebrate Happy Cavalcade en Disneyland Park

Se celebra en Main Street e inicia con una gran sorpresa: Duffy y ShellieMay, los osos de peluche de los Parques Disney, encabezan el desfile.

Goofy y Max bailan al ritmo de Celebrate Happy, interpretada por los Jonas Brothers.

Se realiza a las 13:30 hrs. y a las 2:45 hrs.

Disneyland.

¿Dónde hospedarse en Anaheim durante el 70 aniversario?

Uno de los principales beneficios de hospedarse en Anaheim es que abundan los hospedajes para todos los gustos y presupuestos.

Por supuesto, la primera opción es hospedarte los hoteles de Disneyland Resort. Encontrarás el Disneyland Hotel, Pixar Place Hotel y el Grand Californian Hotel.

Durante el evento, se dieron a conocer las recomendaciones de hospedaje de Dreams Destinations que también incluyen:

The Anaheim Hotel

Estilo retro-californiano frente al parque. Ofrece habitaciones amplias, alberca tipo resort y comida casual. Ideal para familias que buscan buena ubicación a precio accesible.

Anaheim Portofino Inn and Suites

A pocos pasos de Disneyland, este hotel familiar cuenta con suites espaciosas, áreas separadas para niños, alberca al aire libre y estacionamiento gratuito. Perfecto para grupos grandes.

Clarion Hotel Anaheim

Hotel 3 estrellas con desayuno incluido en algunas tarifas. Tiene restaurante, alberca, gimnasio y transporte gratuito al parque. Está cerca del centro de convenciones.

Hilton Anaheim

Hotel de cadena con múltiples servicios: restaurantes, spa, alberca y fácil acceso a parques y centro de convenciones. Apto para familias y viajeros de negocios.

Sheraton Park Hotel at the Anaheim Resort

Recientemente renovado, ofrece habitaciones modernas con balcón y vista al parque. Cuenta con alberca estilo resort, restaurante y excelente ubicación.