Cuando se piensa en Anaheim, lo primero que viene a la mente es el icónico Disneyland Resort. Sin embargo, esta ciudad del sur de California tiene mucho más que ofrecer para quienes deciden explorarla más allá de sus famosas atracciones temáticas.

Mike Waterman, CEO de Visit Anaheim, dice, en entrevista, que la ciudad se está preparando para recibir a los visitantes internacionales y a los deportistas durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Como parte de las medidas para recibir al turismo, se espera que el tren preste servicio a los espectadores que viajen entre Anaheim y Los Ángeles, reduciendo el tiempo de traslado a 30 minutos.

“Queremos poner a Anaheim y al Sur de California en el spotlight y destacar todas las cosas que están pasando aquí y en Orange County”, anota.

Desde experiencias culturales y gastronómicas hasta espacios naturales y entretenimiento local, Anaheim es un destino completo que sorprende a los viajeros con su diversidad y energía. Si estás planeando una visita y quieres descubrir el lado menos conocido de esta ciudad, esta guía es para ti.

¿Cómo llegar a Anaheim?

Anaheim se encuentra en el centro del sur de California, entre Los Ángeles y San Diego. Las formas más sencillas de llegar son:

Por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Mediante Cross Border Xpress (CBX).

Transporte en Anaheim

Una vez en Anaheim es sencillo trasladarse con su red de transporte que incluye:

Transporte gratis en Downtown Anaheim con FRAN (Free Rides Around Neighborhood).

Autobús ART (Anaheim Regional Transportation.

Si lo prefieres, hay taxis por aplicación como Uber y Lyft.

Hospedajes en Anaheim

Anaheim cuenta con una oferta amplia de hospedaje porque está preparado para recibir a visitantes de todo tipo. Hay hoteles de 4 diamantes, pero también hospedajes mucho más baratos que en Los Ángeles. Asimismo, algunos tienen suites para familias grandes y otros rincones perfectos para parejas.

Una de las grandes ventajas de hospedarse en Anaheim es que la mayoría de hospedajes ya incluyen el estacionamiento, por lo que puedes tomar la ciudad como base y rentar un auto para que desde aquí te traslades a Los Ángeles o a otros lugares del sur de California.

¿Qué hacer en Anaheim, California, además de visitar Disneyland Resort?

Conoce el centro de Anaheim: El Downtown de Anaheim tiene lugares como Anaheim Packing District, MAKE Building y el Center Street Promenade, donde se combinan gastronomía, arte y cultura local.

Ve a una de sus cervecerías: Anaheim es una ciudad perfecta para los amantes de la cerveza artesanal, con múltiples cervecerías premiadas y experiencias únicas.

Anaheim

Prueba la gastronomía internacional: La ciudad ofrece una gran variedad de cocinas del mundo, desde comida vietnamita y del Medio Oriente hasta sabores latinos y asiáticos.

Asiste a eventos deportivos: Uno de los imperdibles en este destino es asistir a un partido de hockey de los Anaheim Ducks. Te divertirás como nunca en un juego lleno de emociones.

Buenos conciertos: Lugares como el City National Grove of Anaheim ofrecen conciertos y espectáculos de artistas reconocidos en un ambiente más íntimo que los grandes conciertos en Los Ángeles.

El shopping no puede faltar: En Estados Unidos abundan los centros comerciales, outlets y boutiques. Anaheim tiene opciones económicas y de lujo para convertirse en uno de tus destinos favoritos de shopping. Ve a South Coast Plaza o a The Outlets at Orange.

Día de museo: Museos como el Muzeo Museum and Cultural Center ofrecen exposiciones culturales y artísticas para todos los gustos.

Otros parques temáticos: Además de Disneyland Resort, Anaheim cuenta con otros parques temáticos como Knott’s Berry Farm, con juegos mecánicos y entretenimiento para toda la familia.