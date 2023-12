¿Tienes planeado visitar Disneyland en 2024? Disneyland Resort se ubica en Anaheim, California, y se conforma por dos parques: Disneyland y Disney California Adventure.

Disneyland fue el primer parque de diversiones de The Walt Disney Company, inaugurado el 17 de julio de 195. Aquí encontrarás el icónico Castillo de la Bella Durmiente y atracciones tan icónicas como I’ts a Small World, Big Thunder Mountain, Space Mountain, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, Haunted Mansion y las atracciones de Star Wars Galaxy’s Edge.

Disney California Adventure se distingue por la espectacular montaña rusa Incredicoaster, la rueda de la fortuna Pixar Pal-A-Round y el Pixar Pier. El único parque Disney con Avengers Campus y tienes que subir a Mission: Break Out! de Guardians of the Galaxy. No te pierdas las atracciones de Cars Land.

La fecha de viaje que selecciones influye en varios aspectos: el costo del boleto, el clima y los eventos que encontrarás en el parque.

Aquí te decimos cuáles son los mejores días de 2024 para visitar El lugar más feliz de la Tierra, según tus intereses de viaje.

Los días de 2024 con menos filas en Disneyland California

Generalmente, los días con menos turistas en Disneyland son aquellos que caen entre semana y en los cuales no se celebran fechas festivas. Para el 2024, se prevé que estas sean las fechas con menos afluencia de viajeros y filas más cortas. También serán los días con boletos más baratos.

Enero: 22, 23, 24, 25, 30 y 31.

Febrero: 6 y 7.

Mayo: 6, 7, 8, 9 y 10.

Agosto: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Septiembre: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 25, 26, 27.

Días con más afluencia de turistas y más filas en Disneyland

Los días con más afluencia para visitar Disneyland generalmente son los fines de semana o los festivos. También son los días con boletos más caros.

Enero: 1 por Año Nuevo.

Febrero: 16, 17, 18, 19 y 20 por el fin de semana del Día de los Presidentes.

Marzo: 23, 24, 25, 26, 27, 18, 29, 30, 31 por las vacaciones de primavera.

Octubre:12, 13 y 14 por el festivo del Día de Colón.

Noviembre: 25, 26, 27, 28, 29, 30 por las festividades de Thanksgiving.

Diciembre: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 por Navidad.

Temporadas con mejor clima en Disneyland California

Marzo, abril y mayo son meses con buen clima para visitar Disneyland. Los días son cálidos, sin llegar a ser bochornosos como en el verano y el frío del invierno ya se ha ido.

En octubre y noviembre puedes disfrutar de un clima templado de otoño.

La temporada de lluvias en Anaheim va de junio a septiembre.

Días con los mejores eventos para visitar Disneyland California

Si tú lo que quieres es disfrutar de los mejores eventos de Disneyland Resort, te damos las fechas con los festivales que no puedes perderte a lo largo del año.

Disneyland After Dark-algunas noches selectas de enero a junio.

Lunar New Year at Disney California Adventure Park- del 23 de enero al 18 de febrero.

Desfile “Magic Happens” – regresa el 2 de febrero.

Celebrate Gospel en Disneyland Park-17 y 24 de febrero.

Disney California Adventure Food & Wine Festival-del 1 de marzo al 22 de abril.

“Mickey’s Mix Magic”– del 8 de enero al 21 de marzo y del 15 al 25 de abril.

"Wondrous Journeys" – regresa para una presentación especial del 22 de marzo al 14 de abril.

Season of the Force en Disneyland Park-del 5 de abril al 2 de junio.

Halloween en Disneyland Resort-del 23 de agosto al 31 de octubre.

Plaza de la Familia en Disney California Adventure Park-del 23 de agosto al 2 de noviembre.

Festividades Navideñas en Disneyland Resort-Comienza el 15 de noviembre.

El mejor día para visitar Disneyland California

Un trabajador de Disneyland confirmó a Vive USA que el día del Super Bowl se reduce mucho la afluencia en el parque, lo que deja muchas atracciones sin filas o con filas muy cortas.

Si bien el precio de entrada no baja porque es domingo, también hay menos filas en restaurantes y se disfruta mejor del parque sin multitudes. En 2024, el Super Bowl es el 11 de febrero.

Si no quieres perderte el Super Bowl, entonces tu mejor aliado será Disney Genie.