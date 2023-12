Por primera vez, Disneyland Resort da a conocer su programación de eventos especiales y festividades de tiempo limitado para el próximo año, destacando en 2024 la celebración de Pixar Fest en todo el resort a partir de la primavera. Los visitantes podrán reservar en los parques temáticos de Disneyland Resort con hasta 180 días de anticipación gracias al calendario ampliado de reservas, y la lista de eventos programados puede ayudarles a planificar sus visitas.

Con experiencias distinguidas Disney y emocionantes acontecimientos durante todo el año, no hay dos visitas iguales. A medida que se adentra en una era de crecimiento e innovación sin límites, Disneyland Resort también está invirtiendo en el desarrollo de más experiencias para los visitantes, con obras en curso en Pixar Place Hotel; la próxima atracción, Tiana's Bayou Adventure; y la continua transformación del Downtown Disney District.

Una variedad de opciones de tickets y ofertas especiales a lo largo del año hacen posible que muchas personas visiten Disneyland Resort. Para los visitantes que asistan a principios de 2024, podrán obtener un mayor valor con una oferta especial de entradas al parque temático para niños de 3 a 9 años* Válidas entre el 8 de enero y el 10 de marzo de 2024 (sin fechas de bloqueo, sujetas a la disponibilidad de reservas en el parque), las entradas para niños se pueden comprar por tan solo 50 dólares por niño, por día. Más información en Disneyland.com.

Disneyland Resort/ Cortesía Disneyland Resort

El reimaginado Pixar Fest regresa en la primavera de 2024

Pixar Fest regresa a Disneyland Resort del 26 de abril al 4 de agosto de 2024, reuniendo a los visitantes para celebrar la amistad y más allá. Desde decoración colorida y menús temáticos, hasta mercancía conmemorativa, los parques temáticos, hoteles y Downtown Disney District de

Disneyland Resort tendrán un toque Pixar de diversión amistosa por tiempo limitado.

Este festival de la amistad se destaca por el entretenimiento conmovedor con historias de Pixar. Un desfile diurno totalmente nuevo, "Better Together: A Pixar Pals Celebration!", se estrenará en Disney California Adventure Park, y en Disneyland Park, el emotivo "Together Forever - A Pixar Nighttime Spectacular" regresará con algunas escenas totalmente nuevas. Durante la celebración, los visitantes podrán encontrar nuevos personajes como Ember y Wade de "Elemental", Red Panda Mei de "Turning Red" y muchos más. Más adelante se anunciarán otros espectáculos y ofertas.

Disneyland Resort/ Cortesía Disneyland Resort

Festivales y celebraciones de tiempo limitado

El regreso de los esperados festivales y fiestas de temporada añadirá muchas más opciones de entretenimiento, menús y experiencias a los visitantes de Disneyland Resort en 2024.

Lunar New Year at Disney California Adventure Park (del 23 de enero al 18 de febrero):

Un tributo a las tradiciones chinas, vietnamitas y coreanas, esta celebración multicultural dará la bienvenida al Año del Dragón con comidas y bebidas de inspiración asiática, una decoración vibrante y Mushu liderando la “Mulan’s Lunar New Year Procession.”

Celebrate Gospel en Disneyland Park (17 y 24 de febrero):

Tomando lugar en el Fantasyland Theatre, los conciertos "Celebrate Gospel" de 2024 estarán encabezados por Marvin Sapp (17 de febrero) y Tasha Cobbs Leonard (24 de febrero). "Celebrate Gospel" es un homenaje anual a la música gospel que reúne a galardonados artistas musicales y coros comunitarios de todo el sur de California.

Anaheim Ducks Days en Disney California Adventure Park (22 y 23 de febrero):

Para celebrar el 30 aniversario del Anaheim Ducks Hockey Club, Disneyland Resort y los Anaheim Ducks se unirán para un evento de dos días en Hollywood Land, que incluirán una cabalgata de celebración, zona de fans con actividades temáticas y photo opportunities, además de apariciones de algunos jugadores actuales y del legado.

Disney California Adventure Food & Wine Festival (del 1 de marzo al 22 de abril):

La extravagancia gastronómica ofrecerá comidas y bebidas creativas, demostraciones de cocina y entretenimiento familiar inspirado en las diversas culturas y cocinas del Golden State. La popular atracción Soarin' Over California también regresará por tiempo limitado.

Season of the Force en Disneyland Park (del 5 de abril al 2 de junio):

Season of the Force llegará a Disneyland Parl con Hyperspace Mountain, comida y bebida especialmente tematizada, mercancía y mucho más por tiempo limitado. Durante la celebración, los visitantes podrán embarcarse en nuevas aventuras a bordo de Star Tours - The Adventures Continue, mientras que Star Wars: Galaxy's Edge ofrecerá una nueva perspectiva de los fuegos artificiales sobre Disneyland Park, con música galáctica recorriendo el parque.

Halloween en Disneyland Resort (del 23 de agosto al 31 de octubre):

Diversión terrorífica para todas las edades, esta temporada hechizante transformará el complejo con decoración otoñal, personajes vestidos trajes de Halloween y atracciones temáticas únicas.

Plaza de la Familia en Disney California Adventure Park (del 23 de agosto al 2 de noviembre):

Los lazos eternos de la familia y las tradiciones mexicanas del Día de Muertos se honrarán a través de una experiencia cultural que presentará narraciones y música de "Coco" de Pixar.

Festividades Navideñas en Disneyland Resort (Comienza el 15 de noviembre):

La familia y los amigos podrán celebrar esta bella temporada con el animado Disney Festival of Holidays en Disney California Adventure Park, además de espectáculos de temporada en las atracciones más queridas, presentaciones navideñas entrañables y una deslumbrante decoración invernal en todo el complejo.

Eventos fuera del horario de apertura con entradas separadas

Los visitantes podrán divertirse toda la noche durante los eventos after-hours favoritos de los fans, programados para 2024. Estos eventos temáticos, con entradas separadas, incluirán la posibilidad de entrar al parque antes de la fiesta, tiempos de espera más cortos en atracciones seleccionadas, descargas ilimitadas de fotos digitales Disney PhotoPass del evento y mucho más

Disneyland After Dark (algunas noches selectas de enero a junio):

Disneyland Park acogerá cuatro veladas temáticas llenas de entretenimiento único, encuentros inusuales con personajes y menús con platillos dulces y salados.

Oogie Boogie Bash - A Disney Halloween Party** (Volverá en 2024):

Disney California Adventure Park organizará fiestas de Halloween para toda la familia que incluirán recorridos inmersivos y dulces, avistamientos de personajes poco comunes y entretenimiento único. Para esta animada ocasión, se invita a los visitantes a disfrazarse con sus disfraces favoritos de Halloween.

Disneyland Resort/ Cortesía Disneyland Resort

Más magia en camino

El reimaginado Pixar Place Hotel abrirá sus puertas el 30 de enero de 2024, marcando la transformación oficial del Disney's Paradise Pier Hotel, el primer hotel totalmente temático de Pixar en Estados Unidos. Este hotel de 15 pisos con vistas al parque Disney California Adventure ofrecerá habitaciones temáticas de Pixar, un nuevo restaurante, Great Maple, una piscina en la azotea, un patio de juegos y mucho más.

A partir del 24 de mayo, el espectáculo nocturno "Fantasmic!" volverá a iluminar Rivers of America de Disneyland Park, con nuevos efectos especiales, una nueva y emocionante escena de batalla entre Mickey el Hechicero y Maléfica, además del regreso de la icónica escena de "Peter Pan". En este preciado espectáculo, fantásticos sucesos e imágenes de las historias de Disney cobrarán vida a través de música estremecedora, docenas de artistas en vivo, apariciones de personajes y proyecciones de última generación.

Cuando la nueva atracción Tiana's Bayou Adventure se estrene en Disneyland Park a finales de 2024, los visitantes se embarcarán en un viaje musical inspirado en "La princesa y el sapo” de Walt Disney Animation Studios. Las historias de la Princesa Tiana también llegan al restaurante de servicio rápido Tiana's Palace y a la boutique Eudora's Chic Boutique Featuring Tiana's Gourmet Secrets en New Orleans Square.

La evolución de Downtown Disney District sigue tomando forma con las aperturas de Paseo and Céntrico, que sirven comida mexicana del chef Carlos Gaytán, galardonado con una estrella Michelin, y Din Tai Fung, un restaurante chino de fama mundial conocido por sus albóndigas de sopa y fideos, en 2024. Los restaurantes y boutiques de la zona también seguirán ofreciendo nuevos productos y menús imprescindibles por descubrir. Entretenimiento musical, actividades y eventos hacen del recién inaugurado escenario y césped Downtown Disney LIVE! en el extremo oeste del distrito un lugar ideal para reunirse y relajarse