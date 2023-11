Las Fiestas en Disneyland Resort empezaron el 10 de noviembre de 2023, y continuarán hasta el 7 de enero de 2024, invitando a todas las familias a crear y revivir las tradiciones más queridas de la época, desde compartir una comida con los seres queridos hasta disfrutar de entretenimiento festivo o quedarse maravillado ante la decoración típica de la época, entre otras muchas opciones.

Las Fiestas en el Disneyland Resort ofrecen experiencias distintivas y únicas de Disney para que los visitantes de todas las edades puedan disfrutarlas como, por ejemplo, Disney Festival of Holidays, el espectáculo nocturno “Believe… In Holiday Magic” y una “nevada” mágica en Downtown Disney District.

Este año algunos de los personajes favoritos de Disney celebran las fiestas con nuevos trajes en Disneyland Park y Disney ¡Viva Navidad! en Disney California Adventure Park. Por primer vez en Goofy’s Kitchen en Disneyland Hotel, los personajes también se unen al espíritu de las fiestas.

Celebraciones culturales en Disney California Adventure Park con Disney Festival of Holidays

Disney Festival of Holidays en Disney California Adventure Park se inspira en las variadas gastronomías y tradiciones de la Navidad, Hannukah, Diwali, Kwanzaa y el Día de los Reyes Magos. Se trata de un verdadero festín para los sentidos en el que los visitantes pueden degustar comida y bebida nueva y ya tradicional como los macarrones con queso sureños o la salchicha con pierogis, todo ello acompañado por la música que emana de los escenarios de Palisades Stage, Sonoma Terrace y, por primera vez, el Hollywood Backlot, donde también tiene lugar Disney Festival of Holidays.

Los asistentes al festival pueden adquirir el Sip and Savor Pass, que puede ser canjeado por ocho de las opciones de los menús y también puede ser compartido con los amigos y la familia.

El pase, válido para la totalidad del Disney Festival of Holidays, puede ser canjeado por comida y bebidas sin alcohol selectas disponibles en ocho mercados y localizaciones participantes en Disney California Adventure Park*.

Disney ¡Viva Navidad! regresa a Paradise Gardens Park por décima ocasión

El Paradise Garden Grill sirve muchos platos nuevos en su menú, como la torta rellena para compartir y el flan de pastel de chocolate. Mickey Mouse, Minnie Mouse y Los Tres Caballeros lucen nuevos trajes que combinan elementos tradicionales de la moda latinoamericana con motivos navideños reflejados en la textura de las telas y los bordados florales. Todos ellos organizan una fiesta de lo más animada que incluye bailarines de folklórico mexicano y mariachis, bailarines y percusionistas brasileños y mojigangas gigantes. Otras actividades lúdicas incluyen música y baile en vivo, visitas de personajes entrañables de Disney y apariciones especiales de Mirabel, la estrella de “Encanto”, la película de Walt Disney Animation Studios.

Decoración festiva por todo Disneyland Resort

La decoración es la estrella de esta época a lo largo y ancho de Disneyland Resort, elevando árboles de Navidad inmensos decorados con ornamentos exclusivos en ambos parques, el Downtown Disney District, Disney’s Grand Californian Hotel & Spa y Disneyland Hotel.

Disneyland Resort. Foto: Joshua Sudock/ Cortesía Disneyland Resort

Sleeping Beauty’s Winter Castle (Castillo Invernal de La Bella Durmiente) aparece adornado de carámbanos con sus torretas cubiertas de nieve y, gracias a un poquito de la magia Disney, está previsto que caerá “nieve” cada noche en áreas selectas de Disneyland Park. La “nieve” también está programado caer en Downtown Disney District cada noche y cada media hora, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., y desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre, justo entre Jazz Kitchen Coastal Grill & Patio y Black Tap Craft Burgers & Shakes. En el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa una nueva casa de jengibre inspira a los arquitectos aficionados de casas de jengibres gracias a su diseño intrincado basado en pasteles.

Ornamentos, luces y mucho más adornan algunas de las atracciones más queridas

En Disneyland, “it’s a small world” Holiday se convierte en un recorrido exuberante de lo más festivo a través de un canal invernal con los visitantes siendo serenados por coros cantando temas tradicionales. En New Orleans Square, el Jack Skellington de la película “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas” ha redecorado la Haunted Mansion para transformarla en la

terroríficamente divertida (¿o será divertidamente terrorífica?) Haunted Mansion Holiday, donde colisionan Halloween y la Navidad. Los visitantes pueden acelerar sus buenos momentos en Disney California Adventure gracias a Luigi’s Joy to the Whirl y Mater’s Jingle Jamboree, con ambas atracciones dando un giro navideño a todo motor.

Comida, bebida y productos a la venta por tiempo limitado

El ambiente navideño se extiende también por todos los restaurantes de Disneyland Resort. Por primera vez, Goofy’s Kitchen presenta a los personajes vestidos con trajes, decoración y sabores típicos de las fiestas. Lo hace desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 1 de enero de 2024. Además, más de 75 opciones de comida y bebida en los menús, algunas novedosas, pueden ser encontradas en Disneyland Resort, como el macarrón con adorno de Mickey una papa celebratoria y un burrito estilo filipino.

Holiday Dining Guides de Disneyland Resort. Foto: Cortesía Disneyland Latino

Una forma de que las familias y los amigos recuerden su visita para siempre es encontrar regalos para los seres queridos, como las colecciones de productos navideños a la venta que forman parte de Disney Classics Christmas, Disney Festival of Holidays y la ropa típica de la época.

Espectáculos y entretenimiento de temporada

Mickey Mouse y algunos de sus amigos lucen nuevos trajes en Disneyland, dando un giro muy especial al rojo y verde tradicional con un estilo inspirado en el diseño moderno de mediados de siglo. Santa Claus posa junto a las familias hasta el 24 de diciembre, parando en Critter Country en Disneyland, Redwood Creek Challenge Trail en Disney California Adventure, Disney’s Grand Californian Hotel & Spa y Disneyland Hotel.

“A Christmas Fantasy” Parade expande la celebración en Disneyland Park con personajes de películas como “Frozen”, de Disney Animation, “Toy Story”, de Pixar, y muchos más. El espectáculo nocturno “Believe…In Holiday Magic” ilumina el cielo de Disneyland Park con impresionantes fuegos artificiales y nieve espolvoreada. Para aquellos que quieran añadir más magia navideña a su viaje, el Holiday Time at the Disneyland Resort Guided Tour ofrece una experiencia guiada que incluye eventos selectos de la temporada y un área reservada para el visionado de “A Christmas Fantasy” Parade**.

Varias veces al día, los personajes de Disney y Pixar marchan al ritmo musical de los Holiday Toy Drummers en “Mickey’s Happy Holidays” en Disney California Adventure. El espíritu de la unidad y el amor envuelve Paradise Bay cuando cientos de fuentes ilustran instantes entrañables de las películas animadas de Disney en el espectáculo nocturno “World of Color – Season of Light”.

En Downtown Disney District los visitantes, además de poder ir de compras y comer en sus restaurantes, pueden bailar a todo ritmo gracias a las actuaciones en vivo que tendrán lugar en noches selectas. En Disney’s Grand Californian Hotel & Spa y Disneyland Hotel, y en determinadas noches, el entretenimiento en vivo —que incluye cantantes de villancicos y campanillas—, crea una atmósfera festiva de lo más acogedora.

La información es cortesía de Disneyland Latino