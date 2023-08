Las Fiestas en Disneyland Resort regresan del 10 de noviembre de 2023 al 7 de enero de 2024 con una invitación para que todos los visitantes creen nuevos recuerdos y revivan las tradiciones más preciadas, entre ellas, compartir una comida con sus seres más allegados, disfrutar del entretenimiento festivo o quedar maravillados ante la decoración de temporada.

Las Fiestas en Disneyland Resort ofrecen experiencias distintivamente Disney para que los visitantes de todas las edades puedan disfrutar a lo grande, como Disney Festival of Holidays, el espectáculo nocturno “Believe… In Holiday Magic” y la impresionante decoración. Este año, Mickey Mouse y sus amigos darán la bienvenida a la celebración con un vestuario novedoso inspirado en el estilo modernista de mediados del siglo 20 en Disneyland Park.

Los visitantes descubrirán nuevas ofertas de comida y bebida en Disneyland Park, Disney California Adventure Park, el Downtown Disney District, Disney’s Grand Californian Hotel & Spa y Disneyland Hotel. De este modo, las familias y los amigos podrán recordar su visita durante años, así como encontrar regalos para sus seres queridos gracias a una nueva colección de artículos navideños.

Celebraciones culturales en Disney California Adventure Park con Disney Festival of Holidays

Disney Festival of Holidays en Disney California Adventure Park se alimenta de la inspiración que ofrecen los platillos y las apreciadas tradiciones diversas de Navidad, Diwali, Hannukkah, Kwanza y el Día de los Reyes Magos. Se trata de un verdadero festín para los sentidos que permitirá a los visitantes degustar menús de comida y bebida novedosos y, también, clásicos, como los macarrones con queso sureños o la minihamburguesa de falda de res, todo ello acompañado por música animada en el Palisades Stage, la Sonoma Terrace y el Hollywood Backlot donde también se celebrará Disney Festival of Holidays.

Los asistentes al festival pueden adquirir el Sip and Savor Pass, un pase que les ofrece ocho opciones de degustación y que puede ser compartido con los amigos y la familia. Es válido durante la duración de todo el festival y puede ser canjeado por comida y bebida sin alcohol selectas en diversos mercados del festival o restaurantes selectos en Disney California Adventure.

Disney ¡Viva Navidad! regresará a Paradise Gardens Park para celebrar su décima temporada y este año los visitantes podrán saborear un nuevo menú en Paradise Garden Grill. Los Tres Caballeros serán los maestros de ceremonia de una fiesta como pocas que contará con la participación de bailarines folclóricos mexicanos y mariachis, bailarines y percusionistas de samba brasileños, mojigangas gigantes y Mickey Mouse y Minnie Mouse luciendo sus atuendos festivos. También tendrán lugar la música y baile en vivo, visitas de los personajes más entrañables y apariciones especiales de Mirabel, la estrella de “Encanto”, de Walt Disney Animation Studios.

Decoración festiva por todo Disneyland Resort

La temporada navideña brillará más que nunca por todo Disneyland Resort gracias a los elegantes árboles de Navidad decorados con ornamentos temáticos que se elevarán en ambos parques, el Downtown Disney District, Disney’s Grand Californian Hotel & Spa y Disneyland Hotel. El Castillo Invernal de la Bella Durmiente estará adornado de carámbanos y sus torretas lucirán cubiertas de nieve. En el Disney’s Grand California Hotel & Spa, una casa de jengibre navideña inspirará a los arquitectos de jengibre gracias a su diseño complejo. Y gracias a la magia de Disney, la “nieve” tiene previsto llegar cada noche en áreas selectas de Disneyland Park.

Las atracciones más adoradas contarán con decoración e iluminación especial, entre otros detalles. En Disneyland, un bote festivo en el canal invernal de “it’s a small world” Holiday entonará una serenata con coros de melodías navideñas. En New Orleans Square, Jack Skellington de "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" (Pesadilla Antes de Navidad) redecora la Haunted Mansion para transformarla en la aterradoramente festiva Haunted Mansion Holiday que incluirá una casa de jengibre. Los visitantes se podrán equipar para disfrutar de la diversión en Disney California Adventure donde Luigi’s Joy to the Whirl y Mater’s Jingle Jamboree no pondrán freno a sus modificaciones especiales para la temporada navideña.

Espectáculos y entretenimiento para las fiestas

Mickey Mouse y algunos de sus amigos lucirán sus nuevas vestimentas en Disneyland, dándole un giro al estilo clásico modernista de mediados del siglo 20 en tonos rojos y verdes. Hasta el 24 de diciembre, Santa Claus posará para fotos familiares en Critter Country en Disneyland, Redwood Creek Challenge Trail en Disney California Adventure, Disney’s Grand Californian Hotel & Spa y Disneyland Hotel.

“A Christmas Fantasy Parade” repartirá felicidad navideña en Disneyland Park con la participación de personajes de, entre otras, “Frozen”, de Disney Animation’s, y “Toy Story”, de Disney y Pixar. El espectáculo nocturno “Believe… In Holiday Magic” iluminará la noche en Disneyland Park con fuegos artificiales impresionantes y…nieve. Para los visitantes que deseen añadir más magia navideña a su viaje, el Recorrido Guiado Holiday Time at the Disneyland Resort ofrecerá una experiencia guiada de ofertas especiales para la temporada, así como un área reservada para “A Christmas Fantasy Parade”.

Varias veces al día, personajes de Disney y Pixar marcharán al ritmo festivo de los Holiday Toy Drummers en “Mickey’s Happy Holidays” en Disney California Adventure. El espíritu de unión y amor llenará Paradise Bay cuando cientos de fuentes ilustren los momentos más entrañables de las películas animadas de Disney en el espectáculo nocturno “World of Color – Season of Light”.

Además de compras navideñas y cenar en Downtown Disney District, los visitantes pueden bailar al ritmo de las fiestas gracias a las actuaciones en vivo en fechas selectas en Downtown Disney LIVE!. Durante algunas noches, habrá entretenimiento en vivo que creará una atmósfera de lo más cálida tanto en el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa como en el Disneyland Hotel.