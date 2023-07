La mágica historia de Walt Disney comenzó con la apertura de Disneyland Resort el 17 de julio de 1955, y hoy celebra su 68° aniversario con algunas ofertas especiales para sus visitantes.

Este 17 de julio, los visitantes del Disneyland Park disfrutaron de una breve cabalgata matutina de celebración con Mickey Mouse y sus amigos. Los visitantes se unieron a los Dapper Dans, la Disneyland Band y a los Disney Ambassadors para cantar "Feliz cumpleaños" a Disneyland, haciendo paradas en "it's a small world", Main Street, U.S.A. y Town Square.

Jolly Holiday Bakery Cafe preparó un postre especial de aniversario: una dona helada de vainilla rellena de compota de cereza con una cobertura batida y galletas de sándwich de chocolate.

Mickey's Birthday/ Foto: Cortesía: Disneyland Resort

Disneyland cumple 68 años desde que Walt Disney dio la bienvenida por primera vez a los visitantes a su reino mágico, y a su vez, The Walt Disney Company celebra su 100 aniversario .

Como parte de la celebración de Disney100 en Disneyland Resort, los visitantes pueden experimentar el nuevo espectáculo nocturno "Wondrous Journeys" (disponible hasta el 31 de agosto), así como el reimaginado Mickey's Toontown con la nueva atracción Mickey and Minnie's Runaway Railway en el Disneyland Park; también podrán cantar al ritmo de "Rogers: The Musical" (hasta el 31 de agosto) y disfrutar la magia con el show "World of Color – ONE” en el Disney California Adventure Park; sólo por mencionar algunas actividades.

Wondrous Journeys en Disneyland

Desde nuestro punto de vista, Wondrous Journeys es la parte más emocionante de Disney 100. Es el nuevo espectáculo nocturno que se presenta todas las noches en Disneyland y hace un repaso por gran parte de las películas producidas por The Walt Disney Animation Studios.

Mickey inicia el espectáculo y de inmediato le siguen personajes entrañables como las princesas Disney, Winnie Pooh y el Jorobado de Notre Dame hasta Moana y Mirabel de Encanto.

El show puede apreciarse en una panorámica más amplia desde Main Street porque se proyecta un mapping por toda la zona, haciéndolo más cercano para todos los espectadores.

“Wondrous Journeys despierta al soñador en todos nosotros, ilustrando las posibilidades, emociones, penas y determinaciones a las que nos enfrentamos cuando tratamos de que nuestros sueños se conviertan en realidad. El espectáculo tendrá lugar cada noche y, en días selectos, vendrá acompañado de fuegos artificiales”, señalan.

Wondrous Journeys presenta 18 canciones en su espectáculo; para los latinos será especialmente emotivo escuchar en español la canción“Dos Oruguitas” de Sebastían Yatra. Baymax vuela por los cielos de Disneyland Park gracias a sus cohetes impulsores y las mariposas son un tema recurrente representando la manifestación física de algo maravilloso.

Definitivamente tienes que ir a Disneyland este 2023 para verlo. Está lleno de nostalgia, pero también de guiños hacia el futuro. Aquí te dejamos una probadita.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway en Disneyland

Mickey & Minnie’s Runaway Railway es un paseo inmersivo donde los visitantes acompañarán a Mickey & Minnie en su planeación para el picnic perfecto.

Desde que se forman en la fila, los turistas entrarán a un espacio repleto de elementos que repasan la historia de Mickey & Minnie en The Walt Disney Animation Studios, como pósters de las primeras películas, réplicas de premios ganados y hasta el mostrador de un cine para darle un toque de nostalgia.

La atracción inmersiva “combina decorados físicos, figuras de animatrónics, escenas animadas y técnicas de mapeo de proyección, todo ello sincronizado con vehículos sin guía y una banda sonora musical de lo más animada”.

Tuvimos la oportunidad de subir al juego y nos encantó: combina lo mejor de la tecnología inmersiva con una historia emocionante, giros y movimientos que hacen divertida a la atracción.

‘Rogers: The Musical’

Como parte de la celebración Disney100, Disneyland Resort presenta “Rogers: The Musical”, una nueva producción teatral musical de un acto que se representará en el Hyperion Theater en Disney California Adventure Park por tiempo limitado del 30 de junio al 31 de agosto de 2023.

Este espectáculo de aproximadamente 30 minutos de duración que relata la historia clásica de héroes, viaje en el tiempo y romance, cuenta con un reparto talentoso de cantantes y bailarines que detallan la historia de Steve Rogers, también conocido como Captain America, a quien se unen Peggy Carter, Nick Fury y miembros selectos de los Avengers o Vengadores.

World of Color -ONE en Disney California Adventure

World of Color- ONE es un nuevo espectáculo lleno de energía, fuerza y alegría que celebra los 100 años de Disney. Se presenta todas las noches de 2023 en Pixar Pier de Disney California Adventure y contiene historias de personajes audaces, entrañables e inspiradores que lograron cambiar su mundo.

Mulán, Miguel, Remy, Moana, Mirabel y Luke Skywalker son protagonistas del espectáculo. Fue muy lindo escuchar en español parte de la canción Recuérdame.