Los visitantes de todas las edades pueden disfrutar de una variedad de presentaciones, y muchos jóvenes vivirán su primera experiencia con el entretenimiento en vivo en Disneyland Resort. En 2024, amigos y familiares podrán descubrir sus nuevos espectáculos favoritos, así como crear nuevos recuerdos con las muchas ofertas que regresan y que han sido reimaginadas, sumándose a la sólida oferta de entretenimiento disponible durante todo el año.

Desde encuentros con personajes y fiestas de baile, hasta desfiles y espectáculos nocturnos, cualquier visitante podrá disfrutar de un día completo lleno de entretenimiento en todo el resort. Tanto en DisneylandLatino.com como en la aplicación móvil de Disneyland, está disponible una lista completa de los espectáculos y los horarios más recientes. * A continuación puedes encontrar algunos espectáculos destacados:

En Disneyland Park:

· “Mickey’s Mix Magic”– del 8 de enero al 21 de marzo y del 15 al 25 de abril: Proyecciones, efectos de iluminación, láseres y pegajosas melodías de Disney crean un ambiente de baile para toda la familia en todo Disneyland Park. Este espectáculo nocturno lleno de energía se acompaña con fuegos artificiales durante algunas noches seleccionadas.

· Desfile “Magic Happens” – regresa el 2 de febrero: Momentos mágicos de las películas de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios cobran vida a gran escala con impresionantes carrozas, trajes artísticos y una enérgica banda sonora.

· "Wondrous Journeys" – regresa para una presentación especial del 22 de marzo al 14 de abril: Creado originalmente como un tributo al 100º aniversario de The Walt Disney Company en 2023, el espectáculo nocturno incluye referencias a las películas de Walt Disney Animation Studios a lo largo del último siglo. Main Street, U.S.A., el Sleeping Beauty Castle, la fachada de "it's a small world" y Rivers of America se convierten en un lienzo de artista con efectos de iluminación, proyecciones personalizadas, fuegos artificiales y más.

· "Together Forever – A Pixar Nighttime Spectacular" – regresa del 26 de abril al 4 de agosto: Un homenaje a un viaje de amistad, este conmovedor espectáculo regresa con algunas escenas completamente nuevas como parte de la celebración de Pixar Fest por tiempo limitado. En noches seleccionadas, los fuegos artificiales llevan la celebración a lo más alto.

· “Fantasmic!” – regresa el 24 de mayo: Música, decenas de artistas en vivo, apariciones de personajes y proyecciones iluminarán una vez más Rivers of America. En 2024, el entrañable espectáculo nocturno regresa con nuevos efectos especiales, una nueva y emocionante escena de batalla entre Sorcerer Mickey y Maleficent, además del regreso de la icónica escena de "Peter Pan".

· Storytelling en el Royal Theatre: Los hombres del renacimiento Messieurs Smythe y Jones, con la ayuda de algunos aldeanos y de la audiencia, dan vida a los cuentos de "La Bella y la Bestia" y "Enredados" con música, gracia y humor.

· Música en vivo: Los melódicos sonidos de la Disneyland Band, el cuarteto Dapper Dans y los Straw Hatters se dan cita en Main Street, U.S.A. y en New Orleans Square, los Bootstrappers y la Jambalaya Jazz Band protagonizan animadas actuaciones.

· Espectáculos nocturnos especiales y de temporada: Durante las celebraciones de temporada y eventos especiales, los visitantes pueden disfrutar de espectáculos nocturnos temáticos, como "Halloween Screams" y "Believe... in Holiday Magic".

En Disney California Adventure Park:

· "Better Together – A Pixar Pals Celebration!" – se estrena el 26 de abril: El nuevo desfile diurno en Disney California Adventure Park debuta durante Pixar Fest, con amigos favoritos y nuevos personajes de las películas más recientes de Pixar, incluida "Turning Red".

· “Disney Junior Dance Party!”: Mickey Mouse se une a tus personajes favoritos de Disney Junior, como Doc McStuffins y Vampirina.

· "The Amazing Spider-Man!": A lo largo del día, los visitantes tendrán la oportunidad de ver a Spider-Man entrar en acción en lo alto de Avengers Campus, con acrobacias nunca antes vistas que desafían a la gravedad.

· "Warriors of Wakanda: The Disciplines of the Dora Milaje": Los reclutas en Avengers Campus están invitados a unirse a los leales guardaespaldas de Black Panther, los Dora Milaje, en sesiones de entrenamiento en el patio de Avengers Headquarters.

· "Doctor Strange: Mysteries of the Mystic Arts": Doctor Strange emerge a través de un portal interdimensional para cautivar a los visitantes con ilusiones, hechicería e historias asombrosas de su colección de reliquias misteriosas.

· “Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off!”: Star Lord y Gamora lideran una animada fiesta de baile al ritmo de clásicos del rock and roll desde el adorado radiocasete de Peter Quill.

· Música en vivo: El combo de jazz Five & Dime ofrece pizzazz y razzmatazz en Buena Vista Street. Durante "Operation: Playtime!", la Green Army Patrol de "Toy Story" de Pixar recorre el parque. Además, el Hollywood Backlot Stage y el Paradise Garden Bandstand a menudo presentan actuaciones musicales en vivo.

· Entretenimiento especial de temporada: Disney California Adventure ofrece una variedad de entretenimiento especial durante festivales de temporada, como el Lunar New Year, el Disney California Adventure Food & Wine Festival y el Disney Festival of Holidays.

Las experiencias de entretenimiento en vivo en Disneyland Resort se extienden más allá de los parques temáticos, con una rotación de actuaciones musicales nocturnas en el recién inaugurado escenario Downtown Disney LIVE! y por temporadas en los Hoteles del Disneyland Resort, donde talentosos artistas hacen apariciones durante todo del año.