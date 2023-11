El actor y conductor Adal Ramones visitó Disneyland Resort acompañado de su esposa Karla de la Mora, su talentosa hija Paola y su pequeño hijo Cristóbal. Todos disfrutaron de un viaje memorable por el Lugar más feliz del mundo.

La familia recorrió los dos parques ubicados en California y una de sus actividades favoritas fue pasar a la Plaza de la Familia, en Disney California Adventure Park, donde se fotografiaron junto a Miguel de Coco en un stand muy mexicano.

Adal Ramones y su familia visitan Disneyland Resort. Fotos: Cortesía Disneyland Latino

Visitaron el árbol de la familia, dejaron un mensaje en el Muro de los Recuerdos, realizaron manualidades y finalmente se emocionaron con el asombroso show “A Musical Celebration of Coco”.

Durante A Musical Celebration of Coco, se pudo ver a la familia de Adal Ramones disfrutando del espectáculo de bailarines folklóricos, así como músicos y cantantes de mariachi que relataron las aventuras de Miguel por la Tierra de los Muertos.

Las sonrisas de Cristóbal demostraron que no hay una edad mínima para visitar los parques y que los más pequeños también se divierten en este ambiente mágico.

La herencia mexicana siempre ha sido celebrada en Disneyland Resort, pero tras el lanzamiento de la película Coco, la Plaza de la Familia ha alojado festejos impresionantes y emotivos sobre el Día de Muertos.

Desde septiembre y hasta el 2 de noviembre hubo caléndulas luminosas, entretenimiento en vivo y manualidades para toda la familia.

Lo que debes saber para visitar Disneyland Resort

Se conforma por dos parques: Disneyland y Disney California Adventure.

Disneyland

Fue el primer parque de diversiones de The Walt Disney Company, inaugurado el 17 de julio de 195. Aquí encontrarás el icónico Castillo de la Bella Durmiente y atracciones tan icónicas como I’ts a Small World, Big Thunder Mountain, Space Mountain, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, Haunted Mansion y las atracciones de Star Wars Galaxy’s Edge.

Disney California Adventure

Se distingue por la espectacular montaña rusa Incredicoaster, la rueda de la fortuna Pixar Pal-A-Round y el Pixar Pier. El único parque Disney con Avengers Campus y tienes que subir a Mission: Break Out! de Guardians of the Galaxy. No te pierdas las atracciones de Cars Land.

¿Qué viene en Disneyland Resort?

Disneyland Resort se vuelve aún más mágico en la temporada navideña y ésta ya empezó en los parques. Podrás disfrutar de la decoración navideña, comida y shows de temporada hasta el 7 de enero de 2024.

En este enlace puedes ver toda la guía para vivir la Navidad en Disneyland Resort.