¿Sueñas con visitar el Lugar más Feliz de la Tierra? Si viajas con niños pequeños, puedes obtener un descuento considerable en las tarifas para viajar en 2024.

A partir del 24 de octubre de 2023, se pondrán a la venta boletos para niños que cuestan sólo $50 dólares por día. Serán válidos en boletos especiales de 1 día para 1 parque para niños de 3 a 9 años y podrán usarse para entrar a Disneyland, California, entre el 8 de enero y 10 de marzo de 2024. Se podrán comprar hasta 10 boletos por día.

A estos boletos se podrán agregar actualizaciones de Park Hopper Ticket, Multi-Day Ticket y el servicio Genie+ por tarifas adicionales.

Cuando llegue la fecha, deberás entrar a la página Ofertas y Descuentos para comprar tus boletos.

Recuerda que todos los visitantes menores de 14 años deben estar acompañados por personas mayores para ingresar a uno de los parques Disneyland .

Si no viajas con esta oferta, el costo de entrada a Disneyland depende del día que vayas y se establece en un rango que va desde los $113 dólares hasta los $179 dólares por día.

Será más caro entrar a Disneyland en fines de semana, en temporada de vacaciones escolares o en fechas festivas como Halloween y Navidad; también en días festivos para los estadounidenses, como el Labor Day o Memorial Day, por lo que es una oferta atractiva, en especial para quienes viajan en familia o con varios niños.

Datos básicos para saber sobre Disneyland Resort

Disneyland Resort se conforma por dos parques: Disneyland y Disney California Adventure.

Disneyland

Fue el primer parque de diversiones de The Walt Disney Company, inaugurado el 17 de julio de 195. Aquí encontrarás el icónico Castillo de la Bella Durmiente y atracciones tan icónicas como I’ts a Small World, Big Thunder Mountain, Space Mountain, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, Haunted Mansion y las atracciones de Star Wars Galaxy’s Edge.

Disney California Adventure

Se distingue por la espectacular montaña rusa Incredicoaster, la rueda de la fortuna Pixar Pal-A-Round y el Pixar Pier. El único parque Disney con Avengers Campus y tienes que subir a Mission: Break Out! de Guardians of the Galaxy. No te pierdas las atracciones de Cars Land.

¿Por qué viajar a Disneyland Resort en California?

Disneyland es perfecto para familias que viajan con niños o adultos mayores porque los hoteles, el distrito comercial y los parques están conectados y muy cerca entre sí. Se camina menos que en Orlando. También ayuda ahorrar dinero porque no necesitas transporte especial.

También es ideal para los fans de The Avengers y de las películas de Pixar. Así como para quienes viajan a Los Ángeles y pueden darse una “escapada” a Anaheim.

Este 2023, Disneyland Resort es el epicentro de los 100 años de The Walt Disney Company y presenta nuevas atracciones como Mickey & Minnie’s Runaway Railway y el espectáculo nocturno Wondrous Journey.